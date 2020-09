Sự kiện: PHÁP ĐÌNH Cán bộ công an làm giả thẻ ngành để lừa nhiều người

TPO - Nguyễn Thành Đạt (SN 1992) – nguyên là cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an TP Hà Nội bị cơ quan truy tố xác định làm giả Chứng minh Công an nhân dân để lừa đảo.