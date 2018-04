Cán bộ ngân hàng lừa gần 1 tỷ đồng để chơi Vietlott

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Quang Thịnh (56 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, ông Thịnh đã lừa đảo gần 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa “chạy” dự án xây dựng.

Bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Bảo, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Lũng Lô. Do nợ nần, Thịnh nói với ông Bảo rằng có em trai làm Phó ban quản lý dự án xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội.



Cuối năm 2015, ông Thịnh nhận của bị hại 500 triệu với cam kết sẽ tác động để Công ty Lũng Lô được thi công một số hạng mục trong dự án.



Khi ông Bảo chuyển hồ sơ năng lực của công ty, Thịnh cùng vị giám đốc đến khu đô thị Bắc Hà ở quận Hà Đông để gặp em trai. Tuy nhiên, sau đó một mình bị can mang hồ sơ vào tòa chung cư.



Theo lời khai, người đàn ông làm ở BIDV đi lòng vòng để giấu bộ hồ sơ rồi quay ra thông báo với ông Bảo đã xong việc. Sau đó, Thịnh lấy lý do Trưởng ban quản lý dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội sắp nghỉ hưu để yêu cầu bị hại “bôi trơn” thêm 350 triệu đồng. Những lần nhận tiền, Vũ Quang Thịnh đều viết giấy biên nhận nên ông Bảo càng tin tưởng.



Tháng 11/2016, sau nhiều lần ông Bảo thúc giục, Thịnh tự soạn thảo văn bản giả mạo có nội dung Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đồng ý về mặt chủ trương sẽ giao cho Công ty Lũng Lô thi công 2 công trình có mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Lúc giao văn bản giả, Thịnh yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng.



Qua tìm hiểu, ông Bảo phát hiện không có chuyện công ty của ông trúng thầu. Tìm gặp Vũ Quang Thịnh đòi lại 950 triệu đồng, vị giám đốc mới biết kẻ lừa đảo nợ nần chồng chất. Trước khi bị khởi tố, bị can mới trả cho ông Bảo 50 triệu đồng.



Lời khai Vũ Quang Thịnh thể hiện ông ta sa vào cờ bạc nên phải bán nhà để trả nợ. Số tiền lừa đảo bị can dùng để chơi xổ số Vietlott. Tiền trúng giải chẳng được là bao, cán bộ ngân hàng xin nghỉ hưu sớm hồi cuối năm 2017.



Đến nay, Vũ Quang Thịnh đã khắc phục số tiền 500 triệu đồng và được Bảo miễn bồi thường 400 triệu còn lại.



Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Vũ Quang Thịnh, liên hệ ngay với Đội 9 Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội (địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm - SĐT: 069.219.6712) để cung cấp thông tin.

