Cán bộ Sở Nội vụ 'dởm' bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Quang Hòa (SN 1980), trú khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo của bà N.T.M.H., trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về việc bị Lê Quang Hòa lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Trong đơn, bà H. thông tin, vào năm 2017, thông qua một người quen, bà có biết Hòa. Qua trò chuyện, Hòa giới thiệu mình là cán bộ Sở Nội vụ, có thể giúp xin cho con gái bà H. vào làm việc tại Ban dự án kinh tế Nghệ An của Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Nghệ An với giá 500 triệu đồng.

Bà H. đưa tiền và hồ sơ xin việc cho Hòa nhưng y cũng mất tích sau đó. Sợ bị nạn nhân tố cáo lên cơ quan công an, Hòa trả lại cho bà H. 270 triệu đồng nhưng chưa trả hết tiền Hòa tiếp tục mất tích.

Tại CQĐT, Lê Quang Hòa khai, đã nhận của bà H. 230 triệu đồng dưới hình thức xin việc làm. Hòa đã thuê ô tô tự lái, ăn mặc lịch lãm mỗi lần gặp gỡ khách hàng và nhận mình là cán bộ Sở Nội Vụ tỉnh Nghệ An và có thể xin việc làm ở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác định 6 nạn nhân bị Hòa lừa tiền chạy việc với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang đang được cơ quan công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh Huệ