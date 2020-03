Cán bộ xã vay tiền tỷ rồi rời địa phương

Quảng cáo

Bà Nguyễn Thị An ở thôn Đầu Cầu (xã Hoàng Thanh) cho biết, vào đầu tháng 4/2019, bà Vũ Thị Nhung (lúc đó là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã này, Tổ trưởng tổ vay vốn ngân hàng của Hội Phụ nữ xã) giúp vợ chồng bà An hoàn thiện hồ sơ để vay vốn với tổng số tiền 100 triệu đồng. Đến ngày 6/9/2019, bà An đưa 75 triệu đồng cho bà Nhung để trả ngân hàng. “Đến nay, bà Nhung vẫn chưa trả, gia đình tôi phải đi vay mượn để trả tiền ngân hàng”, bà An than thở.



Tương tự, bà Thân Thị Vệ, Tổ trưởng tổ vay vốn của Chi hội Phụ nữ thôn Đồi Tường (xã Hoàng Thanh) thông tin: Ngày 6/7/2019, bà Nhung vay của bà Vệ 40 triệu đồng. Đây là số tiền của người trong thôn vay vốn ngân hàng theo kênh của Hội Phụ nữ đưa cho bà Vệ để trả tiền ngân hàng. Đến nay, bà Nhung vẫn chưa trả.

Ngoài ra, bà Nhung còn vay nóng của nhiều người trong xã Hoàng Thanh hàng tỷ đồng nhưng đến hẹn chưa trả. Đơn cử, ông Trần Văn Chỉnh ở thôn Ngọc Lâm cho bà Nhung vay 230 triệu đồng nhưng đến hẹn chưa lấy được. Ông Chinh tự tìm hiểu và biết có ít nhất 9 người khác cho bà Nhung vay với số tiền khoảng 3,6 tỷ đồng.

Ông Vũ Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Thanh cho hay, bà Nhung đã xin nghỉ công việc Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và nhiều tháng nay không có mặt tại địa phương. Một số người cho vay có đơn trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, Công an huyện Hiệp Hòa cho rằng, đây là tranh chấp dân sự, đề nghị tòa án giải quyết.

