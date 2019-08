Cận cảnh bàn giao 380 đối tượng Trung Quốc cờ bạc công nghệ cao về nước

Quảng cáo

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời đổ mưa nên cơ quan chức năng địa phương đã dựng lều bạt tại khu vực sát km số 0 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Phía ban tiếp nhận từng đối tượng. Ảnh: Duy Chiến.

Công việc này bắt đầu từ khoảng 9h hôm nay (1/8) và kéo dài đến gần 12h thì hoàn tất việc bàn giao. Cơ quan chức năng Việt Nam đã trao trả 380 đối tượng trong đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng lên tới 10.000 tỉ đồng cho công an Trung Quốc.

Vẻ mặt bình thản của các đối tượng khi được bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến.

Từng đối tượng quốc tịch Trung Quốc mang theo hành lý được 2 chiến sỹ đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng áp tải đến sát đường biên trao trả cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Công an TRung Quốc sẵn sàng tiếp nhận tội phạm để điều tra vụ án theo thẩm quyền. Ảnh: Duy Chiến

Thời tiết xấu nên cơ quan chức năng dựng lều tạm để phục vụ công tác bàn giao. Ảnh: Duy Chiến.

Trong những ngày qua, thông tin Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng đặt trong khu đô thị Our City (phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Sau khi bàn giao xong, gần 20 xe ô tô khách sẽ trở về địa phương, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Duy Chiến.

Hàng trăm người Trung Quốc bị bắt quả tang đang tổ chức vận hành các thiết bị đánh bạc qua mạng đã thu hút sự quan tâm của công luận.

Các đối tượng đã được di lý về nước. Ảnh: Duy Chiến. Hiện 380 đối tượng, trong đó có cả các nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc công nghệ cao hoạt động trái phép tại Việt Nam đã được di lý các đối tượng về Trung Quốc để tiếp tục phục vụ công tác điều tra theo thỏa thuận ký kết giữa hai nước.

Nguyễn Duy Chiến