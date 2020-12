Cận cảnh bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy

Quảng cáo

Ngày 15/12, Thủy đoàn 1, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm dịp cuối năm, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đeo bám, vây bắt thành công đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Điện Biên về điểm giao dịch, thu giữ 4 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Thuỷ đoàn 1 nhận được thông tin về việc một đối tượng quê Hà Giang có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển ma tuý từ Điện Biên về dưới xuôi và sẽ giao dịch “hàng trắng” trên tuyến đường sông.

Ngay sau khi củng cố thông tin mật báo, chỉ huy Thủy đoàn 1 đã báo cáo lãnh đạo Cục CSGT – Bộ Công an chỉ đạo xây dựng phương án trinh sát và phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai phương án bắt giữ đảm bảo an toàn hiệu quả.

Triển khai kế hoạch đánh án, sau một ngày tổ chức đeo bám đối tượng hiềm nghi qua nhiều cung đường từ Tây Bắc về địa phận huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh… Đến 6h40 ngày 15/12, Trung tá Nguyễn Hồng Tâm – Phó đội trưởng Đội 1, Thủy Đoàn 1 đã chỉ huy tổ công tác chặn giữ, kiểm tra xe khách chở đối tượng khả nghi.

Qua kiểm tra đối tượng Sần Phùng Hính (SN 1991, ở xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), tổ công tác phát hiện trong ba lô của đối tượng có 4 bánh bột màu trắng nghi heroin.

Ngay sau khi lập biển bản quả tang, Thủy Đoàn 1, Cục CSGT đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Dương Lâm