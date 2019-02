Cận cảnh khám xét nhà riêng hai cựu bộ trưởng

Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, khi Cổng thông tin Bộ Công an chưa đăng tải thì những tin đồn trên mạng xã hội về việc khởi tố cựu Bộ trưởng TT-TT là không chính xác.

Năm 2018, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can hàng loạt cán bộ, quan chức để điều tra do có nhiều sai phạm. Trong đó có tướng công an, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng, cựu phó Chủ tịch TP HCM…