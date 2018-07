Cận cảnh 'kho tiền' khổng lồ thu được trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra dài 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.



Các đối tượng chính trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các ông trùm cờ bạc này được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.





Cơ quan ANĐT khám xét trụ sở công ty các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỷ đồng.

Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Dưới đây là cận cảnh "kho tiền" khổng lồ của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này:

Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng. Hai hòm đựng tiền thu được tại một điểm cất giấu của đối tượng Phan Sào Nam ở Quảng Ninh..

USD thu giữ tại trụ sở Công ty và nhà các đối tượng. Số tiền lớn đến mức lực lượng Công an phải sử dụng xe tải để chở. Cán bộ Kho bạc phối hợp kiểm điếm tiền thu giữ của các đối tượng. 2 thùng tiền "khổng lồ" của các đối tượng. Tiền mệnh giá 500.000 đồng trong một thùng gỗ đối tượng cất giấu.

Theo Công an Nhân dân