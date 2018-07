Cắn CSGT trong tổ công tác rồi bỏ trốn

Đối tượng đó là Nguyễn Cường (SN 1992, ngụ huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk). Ngày 6/7, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Cường để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 28/6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông tổ chức tuần tra ở trên quốc lộ 14, thôn Đức Tân, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mát chạy tốc độ cao có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.

Tổ tuần tra yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra. Lúc này, nam thanh niên bỏ lại xe máy và bỏ chạy. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy nghi là tang vật của 1 vụ trộm cắp tài sản nên đã tiến hành truy bắt nam thanh niên.

Khi vừa bắt kịp, nam thanh niên bất ngờ rút công cụ hỗ trợ phát ra tia lửa trong người ra dí vào người 1 chiến sĩ CSGT. Lúc này, các thành viên tổ công tác tìm cách khống chế thì nam thanh niên tấn công cắn vào 1 chiến sĩ khác trong tổ công tác gây thương tích rồi tẩu thoát.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã truy xét bắt giữ Cường vào ngày 4/7. Bước đầu, Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Trước đó ngày 30/3, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết được sự phê chuẩn của VKSND, Cơ quan CSĐT công an huyện tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Như Ngọc (SN 1979; ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa) về tội "Chống người thi hành công vụ" nhưng được cho tại ngoại để điều tra.

Theo đó ngày 2/3, khi bị CSGT yêu cầu dừng xe, Ngọc chạy xe vào quán né tránh và không chấp hành đưa giấy tờ, CSGT buộc phải lập biên bản để đưa phương tiện về trụ sở xử lý.

Khi một CSGT lấy chìa khóa đẩy xe, Ngọc liền lao tới tát vào mặt CSGT. Không dừng lại, Ngọc còn giật cấp hàm, ôm và cắn tay một cảnh sát đứng gần.

Theo Đất Việt