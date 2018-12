Can ngăn đánh nhau, nam thanh niên bị đâm tử vong

TPO - Ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang (22 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Giết người.