Cảnh sát bao vây 2 quán bar tại Sài Gòn vào rạng sáng

Rạng sáng 30/12, khá đông CSGT, cơ động... phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 - nơi có quán bar 212. Bên trong, hàng trăm dân chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc.



Hơn trăm cán bộ thuộc Phòng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát hình sự phối hợp cùng Đoàn 1 Kiểm tra liên ngành VH-XH TP HCM bất ngờ ập vào trong, kiểm tra vi phạm.



Đèn vụt sáng, nhạc tắt... đám đông hỗn loạn kéo nhau ra hướng cửa nhưng bị cảnh sát cơ động chặn lại.



Tại khu vực VIP, trinh sát phát hiện một số viên ma túy được bỏ lại trên bàn. Nhiều nhóm khách khả nghị bị triệu tập về làm việc.



Cùng thời điểm, hàng trăm dân chơi đang có mặt tại bar S5, đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1) cũng nhốn nháo khi cơ sở này bị cảnh sát phong tỏa. Khi cảnh sát ập vào, nhiều nhóm nam nữ say khướt, nằm dài trên các dãy sofa.



Bước đầu, đoàn liên ngành lập biên bản nhiều lỗi vi phạm, chủ yếu liên quan đến hoạt động quá giờ. Hàng chục người tại hai quán bar được đưa về trụ sở để kiểm tra ma túy cùng nghi vấn thuộc các băng nhóm giang hồ phức tạp về an ninh trật tự.



Động thái này của Công an TP HCM nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm.



Bar S5 và 212 được xem là quán bar lớn nhất hiện nay tại Sài Gòn. Những đêm cuối tuần, nơi đây quy tụ hàng trăm dân chơi từ khắp nơi đổ về. Hai quán bar này nhiều lần bị Công an TP HCM và quận 1 kiểm tra và mắc các lỗi hoạt động quá giờ và để khách sử dụng ma túy.

Theo Vnexpress