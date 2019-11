Cảnh sát chống đốt pháo trận Việt Nam - Thái Lan bằng cách nào?

Quảng cáo

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã bố trí các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 tại Mỹ Đình diễn ra lúc 20h ngày 19/11.

Theo đó, Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát tổ chức thành nhiều vòng bảo vệ an ninh trong và ngoài sân bóng. Cụ thể, cảnh sát trật tự cùng CSCĐ sẽ hỗ trợ soát vé, kiểm tra an ninh cổ động viên ra vào sân. Trên khán đài ngoài lực lượng mặc cảnh phục, nhiều tổ cảnh sát hóa trang sẽ được huy động chống hành vi cổ vũ quá khích, gây rối, đốt pháo sáng.

Bên ngoài sân vận động, lực lượng tuần tra 113 sẽ phối hợp với công an quận, cảnh sát khu vực, CSCĐ bảo vệ hướng dẫn cổ động viên di chuyển.

Quanh sân bóng, hàng trăm cán bộ CSGT cũng được huy động phân luồng, hướng dẫn phương tiện, chống ùn tắc từ xa. Công an Hà Nội cũng bố trí một số tổ cảnh sát hướng dẫn, bảo vệ người hâm mộ đội tuyển Thái Lan tới sân cổ vũ an toàn.

Công an TP Hà Nội lên phương án tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài sân Mỹ Đình trước trong và sau trận Việt Nam - Thái Lan. Ngoài lực lượng CSTT, công an các quận địa bàn, Phòng CSGT sẽ duy trì 30 tổ công tác liên ngành 141 trực xuyên đêm ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố. Thông tin với PV, đại tá Lê Đình Thành - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đã xây dựng 3 phương án, với hơn 20 chốt bảo vệ trên các tuyến đường xung quanh sân vận động và giao nhiệm vụ cụ thể cho công an các phường và các đội nghiệp vụ. Vòng ngoài, lực lượng CSGT phối hợp với CSTT, công an các phường làm nòng cốt, bố trí các chốt dọc các tuyến đường tới sân vận động. Ngoài bảo vệ, phân luồng phương tiện theo phương án hạn chế, cảnh sát sẽ ngăn chặn không để các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, dừng đỗ phương tiện sai quy định, bán hàng rong cản trở giao thông... Công an phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Phú Đô lên danh sách, sơ đồ vị trí hướng dẫn tổ chức, cá nhân có điều kiện trông giữ phương tiện theo đúng quy định, kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân trông giữ phương tiện trái phép; đỗ, để phương tiện gây cản trở giao thông. Trong khi đó, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị sẽ duy trì nhiều tổ công tác, mật phục hóa trang trên các khán đài và ngoài sân nhằm phát hiện các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, mang pháo sáng vào sân vận động.

Nguyễn Hoàn