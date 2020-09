Cảnh sát cơ động Thanh Hóa luyện tập võ thuật bảo vệ đại hội Đảng

Quảng cáo

Với nhiệm vụ bảo vệ những mục tiêu quan trọng của tỉnh tại thành phố Thanh Hóa và phối hợp giữ vững an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh, thời gian qua Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) xác định nâng cao công tác huấn luyện kết hợp tăng cường thực tế tại cơ sở là yếu tố cơ bản để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Với phương châm coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động Thanh Hóa “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bao gồm: võ thuật, kỹ chiến thuật, bảo vệ mục tiêu, giải quyết các tình huống đột nhập, gây rối, cháy nổ, trộm cắp. Trong đó huấn luyện võ thuật nâng cao cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm như bắn súng, kỹ chiến thuật địa hình, khí công được Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm.

Tại buổi báo cáo kết quả huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát cơ động đã đồng diễn 34 động tác và quyền gậy; các tình huống võ đối kháng; kỹ, chiến thuật leo nhà cao tầng bằng sào đẩy và xuống dây; vượt vật cản, phục kích bắt đối tượng trên các loại địa hình; giải tán đám đông, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn; biểu diễn khí công, nội công. Thông qua huấn luyện đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ, rèn luyện ý chí chiến đấu, khả năng thực hành kỹ, chiến thuật chiến đấu; làm chủ vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; sẵn sàng bảo vệ đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng trong huấn luận và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Thông qua công tác huấn luyện đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và khả năng thực hành kỹ, chiến thuật chiến đấu; làm chủ vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; đảm bảo sẵn sàng ra quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, theo phương án và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Coi trọng rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, linh hoạt trong chiến đấu; giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sỹ, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức chiến đấu và truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Huy Lâm