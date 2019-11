Cảnh sát đưa người bán 'vé giả' trận Việt Nam - Thái Lan về trụ sở

Trong buổi sáng, một người chuyên thu mua vé đã phát hiện một "cò" khác rao bán những cặp vé có biểu hiện bất thường. Ngay lập tức, hàng chục người vây kín người đàn ông này và báo cảnh sát gần đó.

Tổ cảnh sát trật tự thuộc Công an quận Nam Từ Liêm có mặt sau khi nhận thông báo. Người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ grab lập tức bị kiểm tra số vé bị nghi giả. Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện nhiều vé trên tay và các vé khán đài A-B và C-D trong cốp xe máy của người đàn ông trung niên này có dấu hiệu khác lạ so với vé do ban tổ chức phát hành.