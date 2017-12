Cảnh sát giao thông bị người vi phạm quật ngã

Chiều 31/12, nam thanh niên mặc quần short, áo thun lộ những hình xăm vằn vện chạy xe tay ga chở theo cô gái theo hướng từ trung tâm Nha Trang về đường Lê Hồng Phong. Đến vòng xoay Mã Vòng, khi dừng chờ đoàn tàu qua, anh ta bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ vì cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Nam thanh niên bất ngờ rú ga nhiều lần húc xe vào người thi hành công vụ, rồi lao xuống quật ngã cảnh sát giao thông. Khi thấy gã rút dao ra, nhiều người đi đường lao vào hỗ trợ cảnh sát khống chế. Cô gái thấy vậy đến can thiệp.



Sự việc kéo dài hơn 5 phút khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng, các xe bị kẹt cứng do dòng người hiếu kỳ theo dõi.



Được đưa về trụ sở Công an TP Nha Trang, nam thanh niên khai Nguyễn Xuân Sang (22 tuổi), không trình được bằng lái và các giấy tờ liên quan. "Anh ta có hành động tấn công cảnh sát khi làm nhiệm vụ và thủ dao trong người nên được chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ", lãnh đạo Đội CSGT Nha Trang cho biết.





