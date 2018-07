Cảnh sát khám xét nhà nữ nghi can tra tấn dã man giúp việc 9X

Khoảng 14 giờ chiều nay (23/7), Công an TP Pleiku đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc"; trú hẻm 475, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Bà Hà bị tố cáo đã tra tấn (cắt tai, xẻo thịt, bẻ răng…) người giúp việc Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum).

Vào thời điểm này, bà Hà cũng được áp tải xuống đến dãy nhà trọ mà đối tượng này thuê để phục vụ việc khám xét. Được biết, đây là căn nhà có nhiều phòng trọ được bà Hà thuê lại.

Việc khám xét trên có Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Thống Nhất, cán bộ của Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai. Tại đây, an ninh được thắt chặt không cho người dân, phóng viên các báo đài vào bên trong.

Đến khoảng 16h, việc khám xét nơi cư trú của bà Hà kết thúc và người đàn bà này đã được đưa lên xe công an để rời đi.

Công an đến khám xét nhà của bà Hà. Ảnh: Hoàng Thanh Trước đó, năm 2014, Y Nhiêu từ miền rẻo cao Đăk Glei xuống Gia Lai làm cho một nhà hàng tiệc cưới. Sau đó ít tháng Nhiêu quen bà Hà, lúc này, bà Hà liền gọi Nhiêu về phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm, và trả 3,5 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian, bà Hà luôn cho rằng nữ giúp việc có quan hệ với chồng mình và thường xuyên trộm cắp nên đã tra tấn, bạo hành chị Nhiêu dã man.



“Bà dùng bàn là hơ nóng gí vào người em. Lấy cây sắt nung đỏ rồi đánh. Lấy kìm cắt kẽm để cắt tai em. Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín. Răng em bà ấy lấy búa đánh chưa gãy thì lấy kìm ra nhổ mất 3 cái. Vết thương trên mặt em là do bà Hà cắt, rạch“, Y Nhiêu kể lại. Bị hại này cũng khẳng đinh, cái thai của chị với bạn trai (khoảng 5 tháng) vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá nên đã chết luôn trong bụng. Bà Nga liên tục đánh và đạp vào bụng chị và nói “nếu là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết”. Bà Hà đe dọa nếu Y Nhiêu bỏ trốn mà bị bắt lại sẽ bị bà đánh đau hơn và sẽ giết cả người thân của Y Nhiêu. Quá hoảng sợ và lo lắng, cô gái đã không dám bỏ trốn cũng không dám kể lại sự việc với ai. Tối 9/7, nghe bà Hà đe dọa sẽ đến cắt lưỡi, Y Nhiêu dù hoảng sợ vẫn quyết tâm lên kế hoạch bỏ trốn. Lợi dụng lúc đi đổ than, Y Nhiêu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà với đôi chân tê nhức vì những vết thương do bà Hà gây ra. Trong lúc mưa tầm tã, Y Nhiêu cố hết sức chạy ra đường chính, có đông người dân. Khi đến cầu Ia Linh (đường Lý Thái Tổ, Tp. Pleiku) cách nhà bà Hà khoảng 500m thì kiệt sức, rúc vào ống cống ven đường. Đến chiều 11/7, một số người dân đi qua, phát hiện đã mua nước, bánh mì cho Y Nhiêu ăn. “Một người dân đã đưa em về nhà tắm, ăn cơm rồi dẫn đi trình báo Công an Tp. Pleiku. Đến ngày hôm sau em được người ta cho 150.000 đồng để bắt xe về huyện Đắk Glei, rồi đi bộ về nhà. Khi về tới nơi, đến mẹ để của em cũng không còn nhận ra em nữa.”- Y Nhiêu kể lại câu chuyện trong nước mắt! Hỏa tốc yêu cầu xử lý vụ cô gái bị tra tấn tàn bạo như thời trung cổ Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đề nghị hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp điều tra, khởi tố vụ “Nữ giúp việc 9X bị tra tấn đến biến dạng, sảy thai”. Trăm vết thương trên người nữ giúp việc bị chủ nhà tra tấn Nhiều người dân địa phương phẫn nộ khi nghe tin chị Y Nhiêu bị chủ nhà tra tấn dã man như thời trung cổ. Điều tra vụ nữ giúp việc 9X bị tra tấn đến biến dạng, sảy thai Chị Y Nhiêu bị chủ nhà tên Nga dùng dao lam rạch mặt, dùng kìm bẻ răng, lấy cả dao phay xẻo từng nhát ở tay.

Tiền Lê