Cảnh sát nổ súng bắt trộm trên đường phố như phim hành động

Ngày 14/11, Công an quận Tân Phú (TP HCM) bắt 4 nghi can trong băng trộm do Nguyễn Quang Tuyến (29 tuổi) cầm đầu.





Chuyên án triệt phá được Công an quận Tân Phú thành lập, hàng chục trinh sát hình sự được huy động xác minh, truy bắt. Nhóm Tuyến bị đưa vào diện tình nghi. Địa bàn gây án của nhóm này ở các quận Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, quận 12...



Sáng 9/11, Tuyến cùng 3 đồng phạm bịt khẩu trang, đi xe phân khối lớn đảo quanh nhiều nơi để "ăn hàng". Sau khi trộm được hai xe máy, chúng tập trung về cạnh siêu thị trên đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) bất ngờ bị nhiều trinh sát ập đến vây bắt.



Tuyến và đồng bọn phóng xe bỏ chạy nhưng bị giữ lại. Chúng chống trả quyết liệt, lao xe vào cảnh sát để giải cứu đồng phạm. Trinh sát đã nổ súng trấn áp, khống chế được 4 tên.



Nhóm Tuyến được cho là đã thừa nhận gây ra hơn 10 vụ trộm trong vài tháng qua. Tuy nhiên, cảnh sát còn nghi ngờ chúng mang hung khí thực hiện một số vụ cướp.



Theo VnExpress