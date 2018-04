Cảnh sát phá kính ôtô bắt giữ hai kẻ vận chuyển 4 bánh heroin

Ngày 11/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Bùi Văn Dũng (37 tuổi) và Vũ Minh Hoàng (17 tuổi, cùng ở huyện Giao Thủy, Nam Định) để điều tra về hành vi Buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bùi Văn Dũng (trái) và Vũ Minh Hoàng.

Một ngày trước, Dũng và Hoàng bị cảnh sát bắt giữ tại địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hóa khi đang vận chuyển 4 bánh heroin và 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá.Theo lời khai, trước đó Dũng nhận 1,5 tỷ đồng của một người ở Nam Định để vào Nghệ An mua ma túy và vận chuyển về Nam Định. Nếu vụ việc trót lọt, anh ta sẽ được trả công 80 triệu đồng.Sau khi nhận lời, Dũng rủ thêm Hoàng thuê taxi vào Nghệ An để tìm mua "hàng cấm".Tại huyện Quế Phong (Nghệ An), cả hai mua được 4 bánh heroin, 4 kg ma túy dạng đá rồi thuê ôtô trở về. Đến địa phận huyện Quảng Xương, cả hai bị cảnh sát vây bắt.Nhà chức trách cho hay Dũng và Hoàng đã chống cự quyết liệt và cố thủ trong ôtô. Cảnh sát buộc phải đập vỡ kính cửa xe để bắt giữ họ.