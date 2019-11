Cảnh sát soi an ninh, kiểm soát nhiều vòng tại sân Mỹ Đình

TPO - Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người hâm mộ, Công an TP Hà Nội tổ chức nhiều vòng kiểm soát an ninh, ngăn chặn hành vi mang theo vũ khí, vật liệu nổ trước khi lên khán đài cổ vũ tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan tại sân Mỹ Đình.