'Cất lưới' ông trùm ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

Ngày 12/8, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phá thành công Chuyên án 719 T bắt giữ đối tượng Lộc Văn Ỏn (SN 1983), trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lộc Văn Ỏn tại CQĐT.

Theo đó, qua thời gian điều tra và sàng lọc đối tượng, đến ngày 10/8, Ban chuyên án nhận được thông tin, “ông trùm” Lộc Văn Ỏn chuẩn bị giao dịch với một đầu nậu, số lượng ma túy lớn. Thượng tá Tô Văn Hậu chỉ đạo Đội điều tra Tổng hợp phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chuẩn bị “cất lưới”.

Do đối tượng Lộc Văn Ỏn luôn mang theo “vũ khí nóng” nên Ban chuyên án họp bàn kỹ lưỡng kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án cũng như bắt giữ thành công đối tượng, không để tẩu tán tang vật.

Tang vật tại Chuyên án.

Đến khoảng 9h30 phút (ngày 11/8), lợi dụng sơ hở khi Lộc Văn Ỏn đang trực tiếp bán ma túy cho đầu nậu, trinh sát đã nhanh chóng ấp vào bắt giữ Ỏn. Tại hiện trường, Công an thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp, 60 gam hêrôin, 53 gam ma túy đá cùng 1 khẩu súng CZ83, 17 viên đạn các loại, 1 khẩu súng kíp, 1 thanh kiếm và nhiều dao nhọn các loại.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ