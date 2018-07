Chân dung 'đại gia' gỗ cầm đầu đường dây mua bán 179 bánh heroin

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an) triệt phá hai đường dây ma túy xuyên quốc gia, trong đó có đường dây do đối tượng Phan Hữu Hiệu (tức “Chuột”, 48 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Ít ai ngờ tới lai lịch của đối tượng này khi tạo vỏ bọc là một đại gia kinh doanh gỗ xuyên quốc gia…

Thành phần bất hảo từ nhỏ

Từ nhỏ Hiệu “Chuột” đã ăn chơi lêu lổng, tụ tập cờ bạc và cả hút chích cùng đám bạn hư hỏng ở quê.

Khi lớn hơn chút, được các tay anh chị trong giới “xã hội đen” thu nạp làm đàn em. Từ đây, gã thanh niên này càng dính sâu vào các phi vụ mua bán ma túy, cờ bạc.

Khi nhận thấy ở quê nhà không còn đủ rộng để đối tượng này tung hoành, Hiêu “Chuột” quyết định mở rộng địa bàn vào các tỉnh thành phía Nam như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh…

Để đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia hoạt động trơn tru, Hiệu “Chuột” thu nạp các đàn em thân cận và có “máu mặt” trong giới “xã hội đen”.

Đối tượng cầm đầu Hiệu "Chuột". Ảnh CA

Có “đại bản doanh” làm nơi lưu trú cũng như địa điểm sản xuất, cất giấu ma túy, Hiệu chỉ đạo đàn em phải thuê nhiều căn nhà, căn hộ hạng sang ở TPHCM.

Dù là dân có “máu mặt” nhưng Hiệu “Chuột” lại rất tâm linh. Không bao giờ đi ra ngoài hoặc phân công đàn em mua bán, vận chuyển ma túy trước 12 giờ trưa. Theo ông trùm ma túy này, mọi hoạt động, giao dịch phải qua giờ này mới có may mắn.

Trong đường dây ma túy này còn hoạt động rất tinh vi khi sử dụng công nghệ cao với hệ thống định vị, camera giám sát lộ trình, đường đi của nguồn hàng ma túy.

Chẳng những vậy, Hiệu “Chuột” thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, di chuyển liên tục để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Vỏ bọc đại gia kinh doanh gỗ

Nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân cũng như các đàn em thân tín, Hiệu “Chuột” thành lập công ty, tạo vỏ bọc kinh doanh cho hai đàn em thân cận là Bùi Đình Trung (48 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, cùng quê Nghệ An).

Khi thấy “động”, ông trùm ma túy này lại quay về Nghệ An ở “ẩn” bên gia đình, nuôi heo nuôi gà một thời gian.

Hai đàn em thân cận là Bùi Đình Trung (48 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, cùng quê Nghệ An). Ảnh CA

Lúc yên ổn Hiệu "chuột" lại xuất hiện với vỏ bọc đại gia kinh doanh gỗ xuyên quốc gia, đặc biệt tại Việt Nam và Lào với quy mô mua bán rất lớn. Chính hành tung lúc ẩn lúc hiện của đối tượng này khiến không ít lần các trinh sát gặp vô vàng khó khăn khi đeo bám.

Theo một trinh sát kể, những lúc ở khu vực biên giới, có những ngày trời mưa xối xả, đêm tối rét mướt không thể mua được thức ăn, các chiến sĩ phải nhịn đói đeo bám theo Hiệu “Chuột” và đồng bọn.

Suốt nhiều tháng trời bám sát, theo dõi các đối tượng này, nhiều trinh sát phải sống trong rừng sâu, khu vực biên giới.

Khi thấy thời cơ đã tới, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47- Bộ Công an) quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị chức năng khác triệt phá. Đại tá Lê Thanh Liêm, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận nhiệm vụ trưởng ban chuyên án, lên kế hoạch triệt phá đường dây của Hiệu “Chuột”.

Các đối tượng trong đường dây của Hiệu "Chuột" sa lưới. Ảnh CA

Qua hồ sơ trinh sát, Hiệu “Chuột” thường trực tiếp từ TP.HCM qua Lào để bàn bạc, thống nhất giá cả, cách thức giao nhận ma túy với các đầu nậu tại Lào. Sau đó, ma túy sẽ được vận chuyển từ Lào qua đường tiểu ngạch cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)...

Hiệu “Chuột” sẽ phân công hai đàn em là Trung và Nam điều khiển ô tô từ TP.HCM ra Đà Nẵng nhận ma túy, rồi chuyển ngược vào, tập kết ở nhà của Hiệu (trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Mỗi lần giao dịch từ 100 - 150 bánh heroin. Tại TP.HCM, Hiệu “Chuột” là đầu mối cung cấp ma túy số lượng cực lớn cho rất nhiều “đại lý”, mỗi lần giao dịch lên tới 40 - 60 bánh heroin. Đại lý nhận hàng xong lại chia nhỏ bán cho nhiều đối tượng khác tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Theo C47, đường dây của băng nhóm này lấy hàng một điểm, nhận hàng lại ở một điểm khác, điểm tập kết ở cách xa nơi giao hàng tiêu thụ hàng ngàn cây số nhằm tránh tai mắt lực lượng chức năng.

Trước đó, chiều 11/7, C47 bắt quả tang đối tượng Phan Hữu Hiệu khi đang đi giao 60 bánh ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp 5 đàn em của ông trùm này. Tổng số ma túy thu giữ 179 bánh heroin, 4 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô...

Văn Minh