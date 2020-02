Chân dung học sinh giỏi quốc gia giúp ông trùm lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Quảng cáo

Học sinh giỏi quốc gia giúp ông trùm lập đường dây đánh bạc



Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 56 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet qua trang web Powgs.com do Phí Văn Huấn (SN 1981, còn gọi là bầu Huấn, trú tại tòa Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) chủ mưu cầm đầu, với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo cảnh sát, Huấn thành lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không hoạt động kinh doanh, ngụy trang để điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com. Huấn là chủ mưu, vạch ra đường lối chính sách hoạt động của hệ thống.

Để xây dựng đường dây tổ chức đánh bạc, Huấn đã tìm và lôi kéo những người thân tín giỏi công nghệ thông tin. Trong đó nổi bật là Trần Ngọc Anh (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Công an quận Cầu Giấy cho biết, Ngọc Anh có vai trò rất quan trọng trong hệ thống, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Huấn cầm đầu.

Trần Ngọc Anh tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Trần Ngọc Anh từng là học sinh gỏi quốc gia môn Văn. Sau khi thi đỗ Đại học Công nghiệp Hà Nội hắn nhận ra đam mê với tin học. Trong quá trình học, Ngọc Anh tiếp tục giành giải 3 trong cuộc thi Olympic tin học Quốc gia và có tiếng trong giới công nghệ thông tin.

Năm 2009, qua mối quen biết từ trước, Ngọc Anh ra trường và làm việc cho Huấn, chuyên tổ chức quay phát trực tiếp các trận game đế chế online (AOE) và thu hút hàng triệu lượt xem. Sau khi có lượng lớn người theo dõi, xem video, những năm 2016-2017, Huấn lên kế hoạch xây dựng trang web đánh bạc cho người chơi game và những người xem video trực tiếp qua mạng. Từ những ý tưởng này, Ngọc Anh lập trình xây dựng hệ thống trang web Powgs.com để tổ chức đánh bạc, cá cược có máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời hắn làm quản trị và chuyên sửa chữa lỗi hệ thống.

Trần Ngọc Anh cùng Nguyễn Văn Phong là người phụ giúp Huấn sửa chữa, bảo dưỡng máy móc.

Huấn còn tổ chức nhóm 16 kỹ thuật viên, quản lý. Đồng thời thiết lập nhóm đại lý cấp 1 với 13 đối tượng, đại lý cấp 2 với 2 đối tượng. Các nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền ảo được quy ước là “gold” để các con bạc sử dụng đặt cược trên web. Để đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ thông tin, Huấn trực tiếp tuyển dụng, lựa chọn và trả lương cho các đại lý từ các mối quan hệ quen biết, bạn bè chơi game cùng. Hắn cũng là chủ mưu, quản lý, đưa ra đường lối, chính sách hoạt động của hệ thống.

Phí Văn Huấn (trái ảnh), chủ mưu đường dây tổ chức đánh bạc.

Giao dịch đánh bạc quan mạng hàng nghìn tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Anh khai, trang web cá cước online bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế (AOE) với hình thức đặt cược game show “quân tuyển – không tuyển”, “cung-chém”, “đạp-không đạp”. Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu (50:50), thắng thua bằng tiền ảo gold và có thể quy đổi ra tiền thật.

Người chơi phải đăng ký tài khoản và dùng tiền thật đổi sang tiền ảo thông qua các đại lý. Mỗi 100.000VNĐ sẽ đổi được 121.000 gold tiền ảo để sử dụng cá cược. Con bạc muốn đổi tiền ảo lấy tiền thật thì sẽ gặp đại lý và theo tỷ lệ 123.000 gold quy đổi được 100.000VNĐ.

Các kỹ thuật viên, bình luận viên tạo bàn cho con bạc cá cược trực tiếp với hệ thống hoặc con bạc có thể tự tạo bàn để đặt cược với nhau trong web Powgs.com. Mỗi ngày sẽ có nhiều khung giờ cho các con bạc đặc cược, thời gian mỗi lượt mở cược từ 3-5 phút.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã sao lưu toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng Powgs.com. Quá trình điều tra, chỉ trong hai tháng (từ tháng 7-9/ 2019), cảnh sát phát hiện ổ nhóm này giao dịch hơn 1.158 tỷ tiền ảo gold (tương đương 960 tỷ đồng). Tổ chức khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ 1 ô tô Land Cruiser, 2 két sắt, hàng trăm máy tính điện thoại, 12 sổ tiết kiệm trị giá 69,8 tỷ đồng và gần 800 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật trong vụ án.

“Đây là đường dây tổ chức đánh bạc qua game online rất lớn, có máy chủ đặt tại nước ngoài với quy mô mở rộng người chơi khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Hệ thống này đã đăng ký hơn 356.000 tài khoản cho các con bạc tham gia cá cược. Trong nhiều năm hoạt động, ổ nhóm này tổ chức giao dịch cá cược lên tới hàng chục tỷ tiền ảo gold. Trong đó, có cá nhân là game thủ có tên tuổi trong giới game AOE, chuyên đánh giải trong nước và quốc tế”, đại diện lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy nói.

Game thủ nổi tiếng liên quan đường dây đánh bạc

Đáng chú ý, Công an quận Cầu Giấy thông tin, trong số 56 bị can bị khởi tố có một game thủ nổi tiếng trong giới game đế chế có nick name là Hồng Anh. Theo đánh giá của các con bạc, Hồng Anh là game thủ top 1, thường xuyên tham gia các giải thi đấu lớn trong nước, quốc tế và đạt được nhiều thành tích.

Những video quay phát trực tiếp các trận đấu của game thủ này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Theo khai báo, riêng việc quay phát trực tiếp trên facebook, game thủ này thu nhập 12.000USD/tháng và phải chi trả một phần cho Huấn và đội ngũ kỹ thuật viên trong đường dây đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy mở rộng, làm rõ.

Nguyễn Hoàn