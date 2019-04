Chân dung nghi can gây thảm sát 3 người qua lời kể của anh ruột

Sáng 25/4, phóng viên trở lại hiện trường vụ án mạng khiến 3 người chết tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Người dân ở đây đều bàng hoàng khi biết Trần Trọng Luận (34 tuổi) là nghi phạm sát hại các nạn nhân.

Anh Trần Trung Hiếu (39 tuổi) cho biết Luận là em út của anh, rất ham mê cờ bạc. Do cha đã mất nên Luận đang sống cùng mẹ và hiện chưa có người yêu. Anh này cho rằng Luận vay tiền thiếu nợ và bị một số đối tượng đòi nợ quá "rát" nên đã làm liều.

Theo anh Hiếu, sáng 24/4, trong khi mọi người phát hiện thảm án thì Luận ngủ trong căn nhà của gia đình cách hiện trường hơn 100m. Khoảng 16 giờ 30 phút, công an triệu tập Luận lên phường nên chính anh Hiếu chở Luận lên. Đến 9 giờ tối công an trở lại khu vực quanh nhà Luận và sau đó tiến hành khám xét nhà.

Khoảng 20 đêm 24/4, khi con ngủ, anh Hiếu về nhà mẹ ruột của mình để thăm và thấy Luận ngồi ở nhà uống cà phê, hút thuốc, biểu hiện bình thường. Anh Hiếu tâm sự: "Bây giờ tôi phải nghỉ làm ở nhà để động viên mẹ tôi vì bà đã hơn 70 tuổi. Giờ gia đình tôi không biết sao nhìn mặt xóm giềng".

Trong khi đó, hàng xóm kể Luận làm việc cho một công ty, tuy nhiên gần đây nghỉ làm, chiếc xe đang đi lại cũng bán luôn. Một người hàng xóm kể Luận từng bị công an cảnh cáo vì trộm vặt. Hàng xóm cho biết khoảng 0 giờ rạng sáng nay họ vẫn thấy công an khám xét nhà Luận.

Công an cho biết từ chiều hôm trước họ đã triệu tập, sàng lọc hàng loạt đối tượng, trong đó có Luận.

Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra.

Như đã thông tin sáng nay 25/4, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết 9 giờ hôm nay công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo công bố thông liên quan đến việc bắt được nghi phạm gây ra vụ việc khiến 3 người tử vong tại một ngôi nhà thuộc khu phố Tân Ba ( phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).