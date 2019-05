Chân dung “ông trùm” pha chế ma túy

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Công an TPHCM đã khám phá 430 vụ án ma túy, bắt giữ 942 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án 300kg ma túy đá.