Chặn đường chém người, cướp xe máy trong đêm ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, vào đầu tháng 10, anh N.V.T (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chạy xe trên đường Cây Cám (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) thì bị một nhóm thanh niên gần chục người chặn lại. Nhóm này đi trên 4 xe máy, mang dao tự chế xông vào chém anh T thương tích, rồi cướp luôn xe máy nạn nhân.

Từ hình ảnh camera an ninh và các nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân truy bắt được nhóm cướp. Ảnh từ camera an ninh

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ nhiều đối tượng trong băng nhóm này. Trong đó có đối tượng Nguyễn Duy Khang (22 tuổi, nghiện ma tuý), xác định có vai trò quan trọng trong nhóm.

Các đối tượng sa lưới khai nhận, nhóm rủ nhau đi “săn mồi” thì gặp anh T nên đã dùng dao tự chế chém, cướp xe máy. Chiếc xe máy nạn nhân bị nhóm này mang đi bán cho một người ở huyện Bình Chánh. Số tiền bán xe cướp được cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Chặn 4 nhóm chuẩn bị đua xe trái phép

Trong đợt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Giám đốc Công an TPHCM giao chỉ tiêu công tác cho Công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm.

Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trái phép và đua xe trái phép. Kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ tại các địa bàn.

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã ngăn chặn kịp thời, giải tán 4 nhóm người tụ tập đua xe. Cụ thể, 4 nhóm người này với khoảng 370 xe máy, có hành vi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Các nhóm tụ tập ở kênh Tân Hóa hướng về Quận 6; khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng về An Sương (Quận 12); đường Nguyễn Văn Linh hướng về Huyện Bình Chánh và đường D1 trước trường Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7).

Thời gian qua Công an Quận 11 đã tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ trong tháng 9, người dân đã thu nộp nhiều khẩu súng cùng 42 viên đạn các loại. Bên cạnh đó là mã tấu, kiếm, dùi cui kim loại, côn nhị khúc, lưỡi lê, dao, cây xăm gạo, búa, rìu, cây chĩa. Khi người dân đến giao nộp hung khí sẽ được tặng nón bảo hiểm, bánh trung thu… nhằm khuyến khích, vận động, tạo sự lan tỏa, thu hút thêm nhiều người dân tự giác đến công an giao nộp hung khí.

Văn Minh