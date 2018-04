Chặt đầu hàng xóm vì đi vào đất vườn không xin phép

Liên quan đến vụ chặt lìa đầu hàng xóm, chém trọng thương Trung tá công an xảy ra ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) gây rúng động dư luận, đến nay Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và vẫn đang lấy lời khai của nghi can Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp).Tâm là nghi phạm chặt lìa đầu ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi vứt sang vườn hàng xóm. Đây cũng là kẻ dùng dao chém trọng thương Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 (TP Sa Đéc).Bà Nguyễn Ngọc Phượng (Năm Phượng) một người dân bán quán nước gần nhà của nghi phạm kể: “Tâm có 2 con trai, đứa lớn đi làm bốc vác, đứa nhỏ còn đi học. Vợ nó cũng đi phụ việc nhà cho người ta. Hai vợ chồng nó ly thân rồi. Còn ông Nhàn thì bị tai biến nên hay đi câu cá để vận động cơ thể”.Bà Năm Phượng kể thêm, trưa hôm qua khi bà đang bán nước cho khách thì thấy ông Nhàn cầm cần câu đi về hướng vườn của Tâm. “Lúc đó, lo làm nước cho khách nên tôi quên nói với ông ấy đừng vào vườn của thằng Tâm câu cá, vì nó từng tuyên bố ai bước vào vườn là nó chém chết”, bà Phượng nhớ lại.Đến khoảng 17h50 cùng ngày, Nguyễn Thanh Tuấn (con trai của nghi phạm Tâm) đi làm về nhà thì một lúc sau hốt hoảng chạy ra quán nước bà Phượng nói có xác chết nằm trong vườn nhà. Nghe vậy bà Năm kêu con rể đang làm Công an ở TP Sa Đéc vào xem.Còn Tuấn thì chạy đến nhà của ông Nguyễn Ngọc Minh (Tổ trưởng khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) nói lại vụ việc."Nó nói: “Bác Hai ơi, có ai trèo cây dừa của bác hái trộm, bị té nằm bất tỉnh kìa" (vườn nhà ông Minh và nghi phạm Tâm sát nhau - PV). Nghe vậy, tôi hoảng hốt chạy ra xem thì thấy thi thể ông Nhàn nằm bên phần đất của thằng Tâm”, ông Minh tiếp lời.

Thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân.

Theo lời bà Phượng thì ngoài bị chặt lìa đầu, tay của ông Nhàn cũng bị chém đứt. Sau đó, vụ việc được trình báo công an. Khi công an khám nghiệm hiện trường thì phát hiện thi thể ông Nhàn mất phần đầu.“Mọi người chia nhau đi tìm thì thấy phần đầu ông Nhàn bị vứt trong lùm cây trong vườn nhà tôi, cách thi thể khoảng 4m”, ông Minh bàng hoàng kể lại.Thời điểm này, cơ quan công an nghi ngờ Tâm là nghi phạm nên mời về việc làm. Tuy nhiên, người đàn ông này không chịu đi, cầm dao nằm trong buồng, trùm mềm cố thủ. Sau một lúc, công an vận động, kêu gọi đối tượng nhưng bất thành."Nó hung hăng đòi chém hết mọi người. Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn thì bị nó dùng dao chém nhiều nhát”, ông Minh thuật lại.Trung tá Minh bị nghi phạm Tâm dùng dao chém lìa đốt của hai ngón tay, cùng 1 vết thương sâu ở bắp tay phải chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, điều trị.Còn nghi phạm Tâm bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm này khai không xảy ra mâu thuẫn với ông Nhàn. Tuy nhiên, do ông Nhàn thường xuyên đi vào vườn của Tâm nên gã này tức giận dùng dao sát hại.Theo người dân, là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Trước đây, Tâm rất chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, do bị thua lỗ nên khoảng 10 năm nay, Tâm có biểu hiện không bình thường về thần kinh.“Nó nghiện rượu, thường xuyên đánh vợ con, gây gổ với hàng xóm nên bị chính quyền đưa đi cơ sở giáo dưỡng về hành vi gây rối an ninh trật tự”, ông Minh tổ trưởng nói.Sau khi từ cơ sở giáo dưỡng về nhà, Tâm không còn đánh vợ con hay gây gổ với hàng xóm nữa. Tuy nhiên, gã đàn ông này hàng ngày vẫn ca hát, nói năng lung tung.“Trước Tết không biết nó nghe lời ai mà cưa ngang thân của cả 1.000 cây Vạn Niên Tùng trong vườn khiến cây chết hết. Thấy cây chết nó tức giận rồi “tuyên án” cho từng lãnh đạo của phường. Bí thư phường thì nó tuyên 20 năm tù, Chủ tịch thì 15 năm…, tôi thì nó tuyên 10 năm”, ông Minh thuật lại.Hiện người thân của nghi phạm Tâm đang dọn dẹp nhà cửa mà theo lời ông Tổ trưởng khóm thì dọn đồ đi nơi khác.