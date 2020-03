Cháu bé thiệt mạng vì đánh trả người hành hung cha

Ngày 7/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra ở khu vực cầu Chà Và (quận 8, TPHCM) khiến một cháu bé tử vong.

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trần Vũ Quốc Long (sinh năm 1988), Châu Đức Thanh (sinh năm 1994), Vũ Trần Trọng Hiếu (sinh năm 1990), Lê Thanh Duy (sinh năm 1996), Lê Hùng Sơn (sinh năm 1990), Lê Quốc Việt (sinh năm 1998) và Lê Anh Hào (sinh năm 1995) về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Tấn Nhiều (sinh năm 1990) bị truy tố về tội danh không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, tối 30/5/2017, Trần Vũ Quốc Long đến ngã tư Hồng Bàng – Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) tìm phụ nữ bán dâm. Tại đây, Long gặp và thỏa thuận mua dâm giá 300.000 đồng với chị P.T.K.C. “Thuận mua vừa bán”, Long chở chị C. đến chân cầu Chà Và (quận 8, TPHCM) để “hành sự”.

Khi đang “âu yếm” thì chị C. bất ngờ yêu cầu trả tiền trước nhưng Long không đồng ý. Vì vậy, chị C. đứng dậy bỏ về. Long đuổi theo bắt chị C. quay lại nhưng chị này vùng vẫy bỏ chạy. Thấy một nhóm người (gồm anh Lâm Quốc và 3 người khác) đang ngồi ăn uống, chị C. kêu cứu. Anh Lâm Quốc lên tiếng đuổi Long và chị C. đi chỗ khác. Do Long cự cãi nên anh Quốc dùng cùi chỏ đánh vào mặt khiến Long chảy máu. Bị thương, Long bỏ đi. Anh Quốc và bạn tiếp tục ăn uống.

Lúc này, con trai anh Quốc là cháu L.T.H. (sinh năm 2004) đang ngồi chơi với ba ở đó. Những tưởng mọi chuyện kết thúc. Nào ngờ, Long ôm hận rồi rủ bạn bè quay lại trả thù. Long điện thoại rủ Vũ Trần Trọng Hiếu đi chung. Hưởng ứng, Hiếu rủ Châu Đức Thanh, Lê Thanh Duy, Lê Hùng Sơn. Sau đó, Duy gọi thêm Lê Anh Hào, Sơn gọi Nguyễn Văn Nhiều. Tương tự, Châu Đức Thanh điện thoại cho Lê Quốc Việt để lấy hai con dao tự chế mà Thanh gửi Việt trước đó.

Cả nhóm hẹn nhau tập trung ở quận 8. Long cầm một cây đao, Thanh và Hiếu mỗi người cầm một con dao do Việt đưa. Nhóm thanh niên kéo nhau đến khu vực ngã ba đường Đỗ Văn Sửu – Vạn Kiếp (quận 5, TPHCM). Phát hiện anh Quốc đang ngồi uống bia với bạn ở đây, Thanh xông vào chém khiến anh Quốc thương tích 11%. Thấy có người hành hung ba mình, cháu H. cầm ghế đánh trả. Lập tức, Thanh dùng dao đâm trúng ngực cháu H. Chưa dừng lại, Hiếu và Long tiếp tục chém trọng thương một người khác nữa mới rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Thanh, Long, Nhiều và Hiếu đến công an đầu thú. Những đối tượng khác bị bắt trong quá trình điều tra vụ án.

Hậu quả, cháu bé tử vong trước khi đến bệnh viện. Theo kết luận giám định, hai nạn nhân chịu thương tật 11% và 44%.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Việt và Hào không trực tiếp tham gia đánh anh Quốc là ngoài ý muốn do không đủ xe nhưng Việt và Hào đóng vai trò tích cực trong việc cung cấp hung khí và xe máy cho nhóm Long đi đánh anh Quốc. Hậu quả, khiến cháu H. tử vong, vì vậy, Việt và Hào phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái chết của cháu H. do Thanh cùng đồng phạm gây ra.

Riêng bị can Nguyễn Tấn Nhiều biết sự việc sau khi nhóm tội phạm gây án xong nhưng không đi tố giác mà bao che. Hành vi nàyvào tội không tố giác tội phạm.

Về dân sự, gia đình cháu H. yêu cầu các bị can bồi thường số tiền 150 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Các bị hại khác yêu cầu bồi thường số tiền hơn 200 triệu đồng, hiện nay, các bị can đã bồi thường số tiền 50 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Long, Thanh, Hiếu, Duy, Sơn, Hào và Việt phạm vào tội giết người, thuộc trường hợp giết trẻ em và có tính chất côn đồ và tội cố ý gây thương tích. Hành động của 6 đối tượng xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, gây cản trở hoạt động điều tra tội phạm.