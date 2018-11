Chạy thận 9 người chết: Giám đốc Thiên Sơn khiếu nại việc bị khởi tố

Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Thiên Sơn để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan vụ chạy thận nhân tạo khiến 9 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phụ vụ điều tra đối với ông Đỗ Anh Tuấn.