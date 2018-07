Chém láng giềng để tự “thu hồi đất”

Hồ sơ tố cáo của ông Trương Thanh Hùng ở thôn Boong Ring (xã Nâm Njang, huyện Ðắk Song) cho thấy: Hơn chục hộ dân thường trú cùng thôn Boong Ring đều có vườn rẫy nằm dọc quốc lộ 14, được chính quyền địa phương xác nhận đủ điều kiện cấp “bìa đỏ” từ năm 2006, và khu vực này được tỉnh Ðắk Nông đưa vào quy hoạch khu dân cư từ năm 2008.



Tuy nhiên, cuối năm 2017, bà Nguyễn Thị Ðông ở cùng thôn khoe với những người xung quanh bà đã được cấp “bìa đỏ” diện tích 2,3 hecta, bao trùm hết phần đất mặt tiền của 13 hộ dân thôn này, với mục đích “để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng”.

Sự thật về từ “bìa đỏ” của bà Ðông ra sao, dân thôn không rõ, vì bà chỉ cho mọi người thấy chứ không đưa họ xem. Còn thực tế thì ngày 26/6/2018 bà đã “chỉ đạo” người có quan hệ thân thiết là ông Vũ Văn Giáo đem máy phát cỏ đi phá vườn của các hộ dân này để “thu hồi đất”.



Thấy ông Giáo chặt cây, phá quán của nhà mình, bà Lan chạy ra ngăn chặn, liền bị ông Giáo lia máy phát cỏ vào đùi và bụng bà Lan. Máu tuôn đầm đìa, bà Lan ngã xuống. Suốt 21 ngày bà Lan điều trị tại bệnh viện, ông Giáo và bà Ðông không hề thăm hỏi, vẫn nhởn nhơ vô sự khiến dân chúng địa phương bất bình, nghi ngờ có “lợi ích nhóm”.

Phóng viên Tiền Phong đi thực tế xác minh, đến nhà gặp lúc ông Hùng đang thay băng cho vợ. Ông Hùng đem giấy tờ ra cho thấy ông và 2 con của ông đều là Ðảng viên, còn bà Lan là thương binh. “Gia đình tôi luôn chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Ðảng và Nhà nước, tại sao phải chịu nỗi bất công này ?” .

Trả lời báo Tiền Phong chiều ngày 21/7, trung tá Phạm Quốc Lập trưởng Công an huyện Đắk Song xác nhận: Công an huyện đã thụ lý hồ sơ vụ này, đã cho xác minh và ra bản trưng cầu giám định mức độ tổn hại sức khỏe của bà Lan lâu rồi. Tuy nhiên, tới nay chưa có kết quả giám định, nên vụ việc vẫn chưa được khởi tố. Tối 26/7, ông Hùng cho biết hiện ông vẫn chưa nhận được hồi âm từ công an.

