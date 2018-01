Chém nhau trước quán karaoke, 4 người nguy kịch

Chiều 16/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trong hai băng nhóm gây ra vụ đâm chém kinh hoảng trước quán Karaoke 6 Hòn ở ấp Mỹ Hòa 3 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn).Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 15/1, Trịnh Hiền Chinh (SN 1983), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1974) và Lê Văn Thái (SN 1983, đều ngụ huyện Hóc Môn) đi xe ôtô Vios mang BS: 64A-035.29 cùng 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy tới trước quán karaoke “6 Hòn” thì gặp nhóm của Đặng Hữu An (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn) từ trong quán đi ra.Khi hai bên gặp nhau nói chuyện được vài câu thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Không ai nhường nhịn ai, các đối tượng trong hai băng nhóm xách dao, mã tấu lao vào nhau gây nên cuộc hỗn chiến.Hậu quả, Chinh, Sang và Thái bị chém nhiều nhát vào người, đa chấn thương phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Riêng An cũng bị nhóm của Sang chém đứt gần lìa cổ tay trái, được đưa vào Bệnh viện 115 để tiến hành phẫu thuật, nối lại cánh tay.Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra dữ liệu camera trước quán karaoke 6 Hòn, cơ quan công an đã xác định được các đối tượng nghi can tham gia vụ ẩu chiến trên. Đồng thời, công an cũng xác định được nguyên nhân vụ hỗn chiến do mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm khách đến hát karaoke.Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh