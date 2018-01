Chết 5 năm mới được giải oan 'tội' giết vợ

Nỗi oan giết vợ

Theo các tài liệu, tháng 11/1977, ông Mưu Qúy Sường thấy vợ là bà Hoàng Thị Múi tử vong gần ngay nhà chưa rõ nguyên nhân. Lo sợ sẽ dính dáng đến cái chết của bà Múi, ông Sường đã mang xác bà Múi về con suối gần nhà và dựng hiện trường giả là bà Sường bị ngã xuống suối.

Sau đó, ông Sường cùng gia đình mang vợ về nhà lo hậu sự. Đang chuẩn bị làm đám tang cho vợ, bất ngờ công an ập đến, đọc lệnh bắt ông vì nghi là thủ phạm sát hại bà Múi, mang xác xuống suối gần nhà dựng hiện trường giả.

Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đọc lời xin lỗi công khai ông Mưu Qúy Sường.

Sau đó, ông Sường bị giam giữ tại trại giam Kế suốt 7 năm 4 tháng tuy nhiên, cơ quan công an Bắc Giang không đưa ra kết luận điều tra và không có một phiên tòa nào diễn ra.

Công an huyện Lục Ngạn tỉnh Hà Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đáng chú ý hơn, trong thời gian ở tù, ông Sường được phân làm buồng trưởng buồng F3 và buồng giam này xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau. Ông Sường tiếp tục bị khởi tố và sau đó bị TAND tuyên phạt 4 năm tù giam. Đến tháng 4/1988, ông Sường được thả ra sau 11 năm 4 tháng tù giam. Ông trở về nhà trong tình trạng không nhà cửa, không con cái, bị kỳ thị vì án giết vợ.

Cơ quan pháp luật chưa có quyết định xử lý cuối cùng về vụ án này nên 31/12/2017, cơ quan công an đã ban hành quyết định đình chỉ vụ án do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra đối với ông Mưu Qúy Sường do hành vi của ông không cấu thành tội phạm.

Đoạn trường kêu oan

Trở về nhà, ông Sường lấy vợ là bà Vi Thị Cú tuy nhiên người đàn ông này đau đáu với bản án oán suốt hàng chục năm. Hoàn cảnh gia đình neo đơn, nên cứ đi làm được đồng nào ông Sường lại đi kêu oan.

Đến tháng 8/2008, ông Sường nhận được văn bản trả lời của Công an tỉnh Bắc Giang, cho rằng theo quy định, vụ việc của ông Sường đã hết thời hiệu để xem xét yêu cầu giải quyết bồi thường. Tháng 11 năm đó, VKSND tỉnh Bắc Giang bất ngờ có văn bản trả lời, năm 1977, ông Sường bị Công an tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang) bắt giam oan sai vì tình nghi giết vợ là có cơ sở vì kết thúc điều tra mà cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để kết luận ông phạm tội giết người. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Bắc Giang khẳng định việc bồi thường cho ông đã hết thời hiệu xem xét.

Nhà ông Mưu Qúy Sường dựng rạp chào đón ngày ông được công khai xin lỗi.

Năm 2013, ông Sường qua đời vì căn bệnh ung thư. Trước khi mất, ông vẫn căn dặn vợ con tiếp tục kêu oan cho mình.

Bà Vi Thị Cú cho biết, vụ việc bắt đầu sáng tỏ dần khi vụ án ông Trần Văn Thêm, 81 tuổi ở Bắc Ninh được minh oan. Bà Cú đã nhờ Luật sư Nguyễn Văn Hòa-Phó Giám đốc Công ty Luật Hòa Lợi, người từng góp phần lớn minh oan cho ông Thêm, giúp đỡ mình.

Với sự tham gia tích cực của các luật sư, ngày 3/1/2018, Công an tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự Giết người xảy ra ngày 2/1/1977, tại thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Mưu Qúi Sường cho thân nhân ông Sường.

Giấy mời gia đình ông Sường đến tham dự buổi công khai xin lỗi của Công an tỉnh Bắc Giang

Ông Sáu cũng chia sẻ những mất mát của gia đình ông Sường trong những năm qua đồng thời khẳng định sẽ sớm bồi thường cho gia đình ông Sường. “Trong thời gian tới, nếu anh Mưu Văn Lợi, người đại diện hợp pháp của ông Mưu Qúy Sường có đơn đề nghị yêu cầu bồi thường, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ sớm bồi thường thiệt hại theo các quy định pháp luật hiện hành”, ông Sáu khẳng định.

Niềm vui không trọn vẹn

Chiều ngày 29/1, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ gửi lời xin lỗi công khai đến thân nhân ông Mưu Qúy Sường. Bà Vi Thị Cú cho biết, nhận được tin, người con trai của ông Sường và bà Hoàng Thị Múi đang ở Trung Quốc cũng trở về. Gia đình bà rất vui đã mổ lợn, sắm cỗ để đón hàng trăm người thân, bạn bè đến chia vui.

Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến khoảng thời gian trước đây bà Cú đều khóc. Không biết bao nhiêu lần bà bị người dân, bạn bè, gia đình xa lánh vì lấy một người đã từng giết vợ. Vượt lên tất cả, bà đã cùng ông và sau này là con trai Mưu Văn Lợi đi nhiều nơi để kêu oan. Kết quả này là một thắng lợi sau bao nhiêu vất vả, tủi nhục nhưng nó chưa thực sự làm cho bà và mọi người trong gia đình được vui bởi người quan trọng nhất, đáng được hưởng lời xin lỗi nhất đã mãi mãi không còn…

Thay mặt cho gia đình, Luật sư Nguyễn Văn Hòa khẳng định việc Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đứng ra tổ chức buổi công khai xin lỗi đã giải được nỗi oan hàng chục năm của gia đình ông Sường. Tuy nhiên, ông Hòa cũng nhấn mạnh, việc bồi thường các trường hợp oan sai khác, mà điển hình là ông Nguyễn Văn Thêm ở Bắc Ninh hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Vi Thị Cú, vợ ông Mưu Qúy Sường cho biết, như vậy là sau bao nhiêu năm khổ nhục, mang tiếng là kẻ giết người, giết vợ, ông Sường mới lại được minh oan. Chỉ cay đắng là ông không còn có mặt để nghe lời xin lỗi này. Khi được hỏi về các thủ tục yêu cầu bồi thường những tổn thất của gia đình, bà Cú cho biết: “Trước mắt chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó và gia đình cũng đã có trao đổi với luật sư. Mọi việc cần theo quy định của pháp luật nhưng chúng tôi đề nghị các cơ quan cần phải tính đến những mất mát to lớn về vật chất, tinh thần mà chúng tôi phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua”.

Tiền Phong ghi lại những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc trước buổi xin lỗi công khai ông Mưu Qúy Sường.

Bà Vi Thị Cú cùng các con trước bàn thờ ông Mưu Qúy Sường

Bà Vi Thị Cú và con trai Mưu Văn Thắng cảm ơn Luật sư Nguyễn Văn Hòa

Rất nhiều người thân, bạn bè đến chia vui cùng gia đình ông Mưu Qúy Sường

Nguyễn Trường