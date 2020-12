Chiếm đoạt tài liệu mật, ông Nguyễn Ðức Chung bị tuyên 5 năm tù

Chiếm đoạt tài liệu điều tra

Ngày 11/12, ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã bị TAND TP Hà Nội phạt 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Quang Dũng - nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, buôn lậu nhận 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung - cán bộ Công an TP Hà Nội biệt phái sang làm chuyên viên Phòng thư ký biên tập Văn phòng UBND TP Hà Nội lĩnh 24 tháng tù; Nguyễn Anh Ngọc - nguyên Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy biệt phái làm Phó trưởng phòng Thư ký biên tập Văn phòng UBND TP Hà Nội phải chịu 18 tháng tù.

Ông Nguyễn Đức Chung trước đó bị truy tố theo Khoản 3 Điều 337 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 10 - 15 năm tù nhưng viện kiểm sát ghi nhận bị cáo này có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị bệnh, được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… Qua diễn biến xét xử, tòa án ghi nhận thêm việc ông Chung khai báo thành khẩn nên cho hưởng mức hình phạt theo Khoản 2 Điều 337.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Cty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, cảnh sát xác định vợ chồng ông Nguyễn Đức Chung đều là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Để nắm thông tin về quá trình điều tra, ông Chung tìm gặp Phạm Quang Dũng - người được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường. Khi được ông Chung đề nghị, bị cáo Dũng đồng ý và nhiều lần cung cấp cho ông Chung các tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước liên quan vụ án Nhật Cường.

Cụ thể, bị cáo Dũng đã dùng điện thoại chụp lại các tài liệu bản thân được tiếp cận hoặc chụp trộm lại các báo cáo liên quan đến vụ án. Từ tháng 7/2019- 6/2020, ông Dũng đã 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc vụ án Nhật Cường rồi chuyển cho Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung qua phần mềm viber, zalo, email hoặc thông qua lái xe riêng của ông Chung mang về. Phạm Quang Dũng thậm chí còn trộm, đánh chìa khóa phòng cấp trên để sau đó mở cửa, thực hiện việc sao chụp tài liệu.

Xét xử kín

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 3 đồng phạm được xét xử kín dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhiều vòng. Cảnh sát có mặt từ 5h sáng để lắp đặt hệ thống soi chiếu, hàng rào an ninh… Người nhà các bị cáo cũng như phóng viên các cơ quan báo chí không được phép có mặt, kể cả trong phần tuyên án công khai. Sau phiên xử, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật Giang Thanh, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Trung) cho biết, ông Nguyễn Đức Chung và các bị cáo đều không kêu oan.

“Nói chung các bị cáo thoải mái, tinh thần không bị nặng nề”, luật sư Thanh đánh giá. Vị này cho biết thêm, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội sức khỏe yếu nên được chủ tọa cho phép ngồi để trình bày. Trong phần nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, cơ quan, tổ chức, gia đình và đặc biệt xin lỗi nhân dân, cử tri Thủ đô bởi làm mất niềm tin của mọi người. Cũng theo luật sư Thanh, bị cáo Chung đã có lời xin giảm nhẹ cho 3 đồng phạm bởi ông khiến họ liên lụy.

Về tình tiết liên quan đến việc bị cáo Dũng khai nhận 10.000 USD từ ông Chung do bị cáo Nguyễn Hoàng Trung chuyển trong phong bì, luật sư Thanh cho biết toà không xét hỏi, xem xét việc này. Lý do, tình tiết này đã được cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong vụ án khác. Luật sư Giang Hồng Thanh đánh giá, hội đồng xét xử không hạn chế thời gian tranh luận của các luật sư nhưng do các bị cáo đều nhận tội nên họ chỉ đề nghị xem xét công lao, tình tiết giảm nhẹ cho các thân chủ.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 3 đồng phạm được xét xử kín dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhiều vòng. Cảnh sát có mặt từ 5h sáng để lắp đặt hệ thống soi chiếu, hàng rào an ninh… Người nhà các bị cáo cũng như phóng viên các cơ quan báo chí không được phép có mặt, kể cả trong phần tuyên án công khai.

Ông Nguyễn Ðức Chung sinh năm 1967 và từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự rồi Giám đốc Công an TP Hà Nội trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đình chỉ chức vụ với ông Chung.

Xuân Ân