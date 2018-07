Chiêu thức nguỵ trang tinh vi của ông trùm đường dây đánh bạc trăm tỷ

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn do Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) cầm đầu.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Bình từ Bắc Giang vào TPHCM sống trong một căn hộ ở chung cư Tecco nằm trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM.

Điều tra ban đầu cho thấy, Bình cùng Nguyễn Văn Đô (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Trần Quang Binh (ngụ tỉnh Bình Dương) quen nhau từ thời còn là du học sinh ở các nước. Nhóm của Bình đều là những người xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.

Nguyễn Văn Bình (phải) khai nhận cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ.

Do bản thân là người có điều kiện kinh tế, gia đình hoặc bản thân đều là người kinh doanh nên nhóm này tụ tập chơi các loại siêu xe đắt tiền. Khi thành lập đường dây đánh bạc, Bình là người đứng ra cầm đầu, Đô và Binh hỗ trợ tích cực.

Từ năm 2014 đến nay, đường dây đánh bạc, cá độ của Bình thường xuyên hoạt động với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đường dây của Bình có nhiều đại lý, mạng lưới rộng khắp khu vực Miền Nam.

Để che giấu đường dây đánh bạc, cá độ đá banh và cho vay nặng lãi, Nguyễn Văn Bình và các đối tượng mở quán cà phê lớn, nhiều công ty, doanh nghiệp để núp bóng, tổ chức cho hàng nghìn con bạc cá độ.

Công an thu giữ lượng lớn tiền và tài sản liên quan vụ án. Ngoài ra, Bình còn tuyển nhiều đàn em cộm cán, cả du học sinh về làm giám đốc tài chính các doanh nghiệp để thực hiện việc cá độ, cho vay nặng lãi. Trong mùa World cup, có trận bóng lượng tiền cá độ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo điều tra, đường dây của Bình hoạt động rất tinh vi, con bạc không cần phải nạp tiền vào tài khoản như các đường dây khác mà Bình giao hẳn tài khoản có lượng tiền nhất định để con bạc cá cược.

Cứ đến cuối tuần, đàn em của Bình sẽ thống kê lại các tài khoản, tính toán ăn thua để chung tiền hoặc đi thu tiền. Để lấy tiền từ người chơi, Bình tuyển nhiều tay chân đi đến tận nhà con bạc để thu tiền mỗi ngày.

Bình và nhóm đàn em chơi các loại siêu xe hạng sang.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát về việc tăng cường đấu tranh chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2018, C45 đã tập trung theo dõi, thu thập chức cứ và triệt phá đường dây này.

Tối 11/7, các trinh sát thuộc C45 phối hợp với K20 - Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an quận 12 và công an các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh... thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 8 địa điểm, bắt giữ 9 nghi can trong đường dây cờ bạc do Bình cầm đầu.

Một số thành viên trong nhóm của Bình bị bắt.

Bước đầu, công an tạm giữ 3 ô tô, 24 thẻ ngân hàng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, hơn 500 triệu đồng tiền mặt cùng lượng lớn USD… Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2014 đến nay với tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Ngô Bình