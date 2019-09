Chồng chém chết vợ rồi tự sát bất thành vì cuồng ghen

Quảng cáo

Theo đó, tối 2/9, khi đi làm về, giữa Lê Văn Khánh (SN 1979, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và vợ là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khánh giằng co, giật điện thoại của chị Tâm rồi hành hung chị Tâm. Thấy vậy, hai con của đôi vợ chồng này là cháu L.V.H (SN 2008) và L.T.L.N (SN 2012) liền chạy vào can ngăn. Khi Khánh dùng dao dọa chém thì chị Tâm và 2 con chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn.

Sau đó, Khánh qua xin lỗi nên chị Tâm và 2 con quay về nhà. Tối đến, chị Tâm cùng hai con ngủ trong phòng ngủ, còn Khánh ngủ trong phòng phía dưới gần bếp.

Đến khoảng 6h sáng 3/9, cháu H. nghe tiếng của Khánh gọi nên đi xuống nhà bếp thì phát hiện Khánh đang nằm dưới nền đất, trên người có nhiều vết thương nên gọi hàng xóm qua cứu giúp. Sau đó, hàng xóm sang thì tiếp tục phát hiện chị Tâm tử vong trong phòng tắm với nhiều vết thương vùng cổ và lưng nên liền báo công an.



Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Khánh đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện với các vết thương ở cổ, cổ tay. Hung khí đã được tìm thấy và xác định là dao trong nhà bếp của gia đình Khánh.



Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu là do Khánh thường xuyên uống rượu, ghen tuông nên giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Tới rạng sáng ngày 3/9, Khánh đã giết chị Tâm, rồi tự sát sau đó.