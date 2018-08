Chồng đâm vợ trọng thương rồi uống thuốc độc tự tử

Khoảng 11 giờ ngày 4/8, người dân đi trên QL 63, đoạn ấp 2, xã An Xuyên (thành phố Cà Mau) phát hiện người phụ nữ chạy xe máy, bị một đàn ông đạp ngã xe, đâm trọng thương vùng ngực rồi bỏ trốn. Những người dân chứng kiến vụ việc đã gọi báo công an địa phương.

Công an địa phương có mặt, đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Nạn nhân là Trịnh Thuỳ Trang - vợ của hung thủ, ở xã Tân Lộc (huyện Thới Bình). Ngay trong đêm, gia đình nạn nhân Trịnh Thuỳ Trang chuyển lên Bệnh viện tuyến trên để điều trị vì vết thương khá nặng.

Nạn nhân bị đâm được người dân giúp đỡ (ảnh từ clip)

Khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân đi đường phát hiện một người đàn ông gục chết bên cạnh chiếc xe máy, tại ấp 7, xã Khánh An (U Minh). Nạn nhân được xác định là Trần Bé Lớn, 30 tuổi, ở xã Tân Lộc (Thới Bình) là chồng Trịnh Thuỳ Trang.

Công an địa phương đã tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết là do ngộ độc thuốc độc. Hoàn thành các thủ tục pháp y, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân Trần Bé Lớn cho gia đình lo hậu sự.

Công an xã Tân Lộc (Thới Bình) cho biết, vợ chồng Trần Bé Lớn và Trịnh Thuỳ Trang đã có một con, hộ khẩu xã Tân Lộc (Thới Bình) nhưng sống bên vợ, tại xã An Xuyên (thành phố Cà Mau). Trần Bé Lớn đã học xong đại học công nghệ thông tin, không có việc làm, chở thịt heo mướn, thu nhập tạm đủ sống nhưng sa vào cờ bạc, nợ nần.

Thời gian gần đây, gia đình bên vợ từ bỏ vợ chồng Trần Bé Lớn do mê cờ bạc. Khoảng năm bảy ngày trước, vợ chồng Trần Bé Lớn dọn về cha mẹ ruột, ở xã Tân Lộc (Thới Bình). Nhưng do mâu thuẫn nên vợ chồng trẻ định dọn ra ngoài ở trọ.

Nguồn tin công an xã Tân Lộc cho biết, có thể vợ chồng cùng đi tìm nhà trọ để thuê ở nhưng bị vợ cằn nhằn nên xảy ra xô sát. Người chồng đâm vợ trọng thương, bỏ măc và tự tìm đến cái chết bằng thuốc độc.

Công an Cà Mau đang điều tra vụ việc.

Nguyễn Tiến Hưng