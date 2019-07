Chồng dùng điện bẫy chuột, vợ bị giật tử vong

Quảng cáo

Ngày 27/7, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, vừa xảy ra tai nạn điện làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 26/7, thấy ruộng lúa bị chuột cắn phá, ông Trương Văn Đồng (ở ấp 10, xã Nguyễn Phích) đã dùng dây chì bao quanh ruộng và kéo điện lưới truyền vào để bẫy chuột.

Vào 6h ngày 27/7, bà Nguyễn Thị Ngân (50 tuổi, vợ ông Đồng) lội ra thăm ruộng lúa. Do thấy vợ đi lâu chưa về, ông Đồng đi tìm, phát hiện bà Ngân đã tử vong do bị vướng vào đường dây điện do mình mắc trước đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xã Nguyễn Phích điều tra làm rõ.

Nguyên Hương