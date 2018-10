Chồng sát hại vợ vì ở nhà người quen lúc tối khuya

Vụ án mạng thương tâm xảy ra tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Nạn nhân là chị Trương Thị Lý (43 tuổi, trú thôn Cao Xuân, xã An Ninh) bị chính chồng mình là Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi, trú thôn Cao Xuân, xã An Ninh) dùng dao đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 21/10, chị Lý sang nhà một người quen ở cùng xã để mượn tiền. Lúc này, không thấy vợ ở nhà Tân cầm một cây dao nhọn trong tay đi khắp nơi tìm.

Một lúc sau, thấy vợ mình đang ở trong nhà một người quen nên Tân đã xong vào dùng dao mang theo đâm một nhát vào bụng khiến chị Lý gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện, công an huyện Quảng Ninh đã tạm giữ Nguyễn Xuân Tân để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vợ chồng chị Lý làm nghề thợ xây. Gia đình đã có 3 người con. Chị Lý vốn là người phụ nữ chăm chỉ, chịu khó lao động, còn Tân lại ham bia rượu và thường xuyên đánh đập vợ.

