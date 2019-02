Chồng thừa nhận nổ súng bắn chết vợ cũ

Ngày 10/2, nguồn tin từ Công an Tuyên Quang cho biết Đào Văn Sửu - nghi phạm cầm súng bắn vào đầu vợ cũ tối mùng 3 Tết - đã ra đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, tối 7/2 (mùng 3 Tết), Đào Văn Sửu (46 tuổi, ở xã An Khang, TP Tuyên Quang) đến nhà vợ cũ ở xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang. Tại đây, nghi phạm dùng súng bắn vào đầu vợ cũ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, Sửu bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ khẩu súng tự chế nghi phạm dùng để gây án cùng một số đạn bi.

Đến chiều 9/2 (mùng 5 Tết), Đào Văn Sửu đến công an xã An Khang đầu thú. Bước đầu, Sửu khai anh ta nổ súng vì vợ cũ nhiều lần lừa vay tiền nhưng không trả. Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để làm rõ lời khai nghi phạm.



Sửu và vợ ly hôn từ nhiều năm trước. Họ có với nhau 2 con gái. Trong đó, người con lớn ở với bố, con gái nhỏ ở với mẹ.

Theo Zing