Chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi bị khởi tố, đối diện từ 1-5 năm tù

Ngày 10/5, tin từ Công an huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo khoản 1 Điều 129 Bộ Luật Hình sự 2015.

Bị can Lê Thị An là chủ đàn chó gồm 9 con, trong đó có 7 con lớn và 2 con nhỏ. 6 con chó lớn trong số này đã tấn công khiến bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm hôm 3/4.

Trước đó, Công an tỉnh huyện Kim Động cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo khoản 1 Điều 129 Bộ Luật Hình sự 2015.

Như thông tin đã đưa, chiều 3/4, một nhóm học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện. Khi cả nhóm ra về, chỉ còn bé trai 7 tuổi, vì nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó xông vào cắn làm cháu bị thương nặng và tử vong ở bệnh viện.

Cháu bé tử vong nói trên quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đàn chó là của chủ nhà nơi gia đình cháu ở trọ (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng).

Điều 129 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định: Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo Người Lao Động