Chủ quán karaoke ở Hải Phòng bị sát hại với nhiều vết chém

Khoảng 20h ngày 14/8, bà Nga (50 tuổi), chủ quán karaoke trên đường 354, khu chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An Lão (Hải Phòng) được người dân phát hiện chết trên giường, cổ có nhiều vết chém.

Nhận được tin báo, công an xã Mỹ Đức, công an huyện An Lão cùng công an TP Hải Phòng đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Căn cứ vào các vết chém chí mạng ở vùng cổ, cơ quan điều tra xác định đây là vụ trọng án. Tuy nhiên, "chưa có cơ sở khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản hay giết người vì mục đích khác", một điều tra viên cho hay.

Trước mắt, cơ quan điều tra tiếp tục tìm manh mối về nghi phạm để truy bắt.

Theo VnExpress