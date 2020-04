Chủ tài khoản facebook ‘Ngũ A Ka’ bị phạt 10 triệu vì tung tin sai sự thật

Quảng cáo

Ngày 4/4, tin từ Công an huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Q.D.T. (27 tuổi), ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên với số tiền 10 triệu đồng. Lý do, thanh niên này đã có thông tin sai về công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Q.D.T làm việc với cơ quan chức năng.

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 28/3, trang facebook mang tên "Ngũ A Ka" đăng tải thông tin “Đại tâm toang rồi … cách li tại gia 14 ngày”. Đến 21 giờ 10 phút cùng ngày thông tin bị chủ nhân xóa bỏ.

Qua truy xét, cơ quan công an phát hiện chủ nhân của trang facebook "Ngũ A Ka" là Q. D. T.. Khi công an mời làm việc, T. thừa nhận có dùng tài khoản mang tên "Ngũ A Ka" đăng tải thông tin nói trên với mục đích câu view, câu like. Hành vi vi phạm của T. đã bị công an xử phạt 10 triệu đồng, tịch thu điện thoại là phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 20/3, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cũng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với T. M. T. (26 tuổi, ở xã Thới An Hội, huyện Kế Sách) chủ nhân tài khoản Facebook có tên “Là Ấy Thôi” chia sẻ bài viết có nội dung: “Sóc Trăng đã có 2 người nhiễm virus Corona. Tin cho biết, 2 mẹ con này mới đi du lịch từ Nha Trang, Đà Nẵng về. Họ có biểu hiện mệt, ho nhiều và khó thở. Gia đình đã đưa vào bệnh viện Sóc Trăng”.

Ngoài phạt tiền, T. cũng bị phạt bổ sung bằng hình thức tịch thu điện thoại là phương tiện dùng thực hiện hành vi vi phạm.

C.X.L - N.H