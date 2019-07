Chủ tịch HĐQT công ty dầu khí bị bắt vì bán dung môi cho Trịnh Sướng

Quảng cáo

Chiều 30/7, Công an tỉnh Đăk Nông bắt giam Lưu Văn Nguyện (42 tuổi, ngụ TP HCM) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 BLHS 2015.

Công ty này được xác định đã cung cấp dung môi, hóa chất để đại gia Trịnh Sướng (50 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) và đồng phạm sản xuất xăng giả.

Theo Công an tỉnh Đăk Nông, mỗi năm công ty của Nguyện sản xuất được 77.200 tấn hóa chất. Dù biết Trịnh Sướng mua dung môi để sản xuất xăng giả, nhưng từ năm 2017 đến tháng 6 năm nay, Nguyện đã bán cho Trịnh Sướng 31 triệu lít dung môi, thu lợi 402 tỷ đồng.

Tương tự, Nguyện bán cho Đinh Chí Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng) hơn 40 triệu lít dung môi, thu lợi 530 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này còn bán dung môi cho 17 đơn vị khác, thu lợi 1.900 tỷ đồng.

Hành vi của đại gia Trịnh Sướng bị lộ khi Công an Đăk Nông phát hiện cửa hàng xăng dầu của ông ta ở thị xã Gia Nghĩa, và hai cửa hàng khác tại huyện Đăk Song và Đăk R'lâp bán xăng giả.

Hồi cuối tháng 5, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đăk Nông khám xét kho xăng dầu của Trịnh Sướng tại Sóc Trăng. Tiếp đó, 6 địa điểm khác ở TP HCM, Cần Thơ, Hậu Giang... cũng bị khám xét. Nhà chức trách thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50 kg chất tạo màu...

Đại gia Trịnh Sướng và các đồng phạm được xác định đã chi 4.200 tỷ đồng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số octan (Toluene, MTBE, NMA, Methanol...) từ đầu năm 2017 đến nay, bán ra thị trường hơn 400 triệu lít xăng giả. Hơn 30 người bị khởi tố, bắt giam.

Liên quan vụ án, Đỗ Quốc Cường (Giám đốc Công ty xăng dầu Petro Bình Phước - chi nhánh Đăk Lăk) cũng bị Công an Đăk Nông khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đề nghị gia đình một bị can trong đường dây sản xuất xăng giả đưa 260 triệu đồng để "chạy" tại ngoại.

Công an Đăk Nông xác định, hiện chưa phát hiện việc bảo kê hay tiêu cực của các cơ quan Nhà nước liên quan đến việc mua bán, sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng.

