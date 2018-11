Chủ tịch Hội Nông dân xã biển thủ tiền rồi báo bị cướp

Chiều 14/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã làm rõ vụ ông Hoàng Hữu Quyết (SN 1976, thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Chánh về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, trưa 9/11/2018, Công an huyện Triệu Phong tiếp nhận tin trình báo của ông Hoàng Hữu Quyết về việc vừa bị hai đối tượng lạ mặt xịt thuốc mê và cướp tiền. Theo lời khai của ông Quyết, 9 giờ 30 phút cùng ngày, ông chạy xe máy 74F1–079.56 từ Hải Lăng ra TP Đông Hà mang theo 278 triệu đồng để nộp cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn đi qua thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng (Triệu Phong) thì ông Quyết bị 2 đối tượng lạ mặt sử dụng bình xịt thuốc gây mê rồi cướp toàn bộ số tiền.

Nhận được tin tố giác, Công an huyện Triệu Phong nhanh chóng vào cuộc, và qua quá trình điều tra đã xác định tin báo của ông Quyết là hoang tin; ông đã dựng lên chuyện bị 2 đối tượng lạ mặt cướp tài sản.

Ông Quyết khai, là Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Chánh nên năm 2014 ông đã hướng dẫn, làm thủ tục cho 10 hộ dân trong xã vay 410 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân nuôi bò sinh sản. Từ giữa năm 2017 đến tháng 11/2018, ông Quyết đã thu 291,1 triệu đồng tiền gốc và lãi từ các hộ vay nguồn vốn này.

Tuy nhiên, vì một số lý do, ông đã sử dụng hết 186,1 triệu đồng. Đến thời hạn nộp gốc và lãi cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, do thiếu tiền nên ông đã dựng chuyện bị cướp, sau đó trình báo với Công an xã Hải Chánh và Công an huyện Triệu Phong với mục đích là tạo ra “lý do hợp lý” để có thêm thời gian gom đủ 291,1 triệu đồng nộp cho Hội Nông dân tỉnh.

H.Thành