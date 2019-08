Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 'Tập đoàn Hoàng Gia' bị cấm xuất cảnh 3 năm

Quảng cáo

Chiều 26/8/2019, được lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk phân công và ủy quyền, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk- Trung tá Lê Văn Tuấn đã có cuộc làm việc với Trưởng đại diện báo Tiền Phong, cung cấp thông tin về tiến trình xác minh tin báo vụ “Tập đoàn Hoàng Gia”.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhưng do quá thời hạn xác minh tin báo theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự dù đã 1 lần gia hạn (4 tháng), mà cơ quan ANĐT vẫn chưa thu thập đủ căn cứ để chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Thanh Tâm, nên ngày 27/7/2019, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo. Còn việc thu thập tài liệu, chứng cứ và chờ kết quả trả lời của các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục, để khi đủ căn cứ có thể lập tức phục hồi điều tra.

Trung tá Tuấn khẳng định việc xác minh hồ sơ tin báo về tội phạm có dấu hiệu lừa đảo của Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (Cty Hoàng Gia) do Đỗ Thanh Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc đã được triển khai thận trọng, đúng quy trình pháp luật.

Để có được các số liệu chính xác để chứng minh hành vi tội phạm, Cơ quan ANĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và thu thập dữ liệu từ website duanhoanggia.vn mà Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng để lưu trữ thông tin.

Đỗ Thanh Tâm trong 1 video clip tự livestream khuyên các nạn nhân rút đơn tố cáo

Kết quả cho thấy Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng dịch vụ phân giải tên miền của CloudFlare để che dấu địa chỉ IP thật của máy chủ lưu trữ website có các địa chỉ IP đặt tại Hoa Kỳ. Vì vậy, cơ quan ANĐT phải phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự - Viện KSNDTC (Vụ HTQT) làm các thủ tục gửi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ ngày 31/7/2019.

Do quy mô vụ việc, liên ngành Công an-Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ tin báo liên quan tới Đỗ Thanh Tâm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đề nghị Bộ thụ lý, chỉ đạo giải quyết. Đến nay Bộ vẫn chưa trả lời.

Nhiều người đã đón xe đò liên tỉnh đi suốt đêm để đến báo Tiền Phong trình bày

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo có quy mô lớn, tuy nhiên, cho tới nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk mới chỉ tiếp nhận được 319 đơn từ 26 tỉnh thành trên cả nước.

Trong rất nhiều chi nhánh mà Đỗ Thanh Tâm chính thức đứng tên, khi ANĐT xác minh thì tất cả đều... hết tiền, Tâm khai là do đầu tư kinh doanh không hiệu quả và chi trả lãi cao. Cơ quan ANĐT đã áp dụng biện pháp đưa Đỗ Thanh Tâm vào diện không được xuất cảnh trong thời hạn 3 năm, từ ngày 28/7/2019-28/7/2022.

Hoàng Thiên Nga ​(thực hiện) ​