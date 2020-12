Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra, xử lý vụ côn hành hung chủ xe khách

Quảng cáo

Sáng nay, 14/12, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký công văn số 5728/UBND-CTXDGT gửi Công an tỉnh Thái Bình, Sở GT-VT Thái Bình yêu cầu tiến hành điều tra, xử lý vụ hành hung lái xe gây mất trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Nội dung công văn cho biết, sau khi một số tờ báo chí đăng tải về việc chủ xe khách ở Thái Bình là ông Nguyễn Minh Lập, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải chủ kiêm lái xe khách tuyến cố định (Bến xe Nam Trung, huyện Tiền Hải đến Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị nhóm người đánh gây thương tích cho lái, phụ xe và đập phá xe 17B-011.43 gây mất an ninh, trật tự và mất an toàn giao thông".

Đơn cầu cứu của ông Nguyễn Minh Lập - Ảnh: Hoàng Long

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GT-VT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây gổ, hành hung lái xe theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh Thái Bình, Sở GT-VT Thái Bình phối hợp thực hiện chỉ đạo, báo cáo kết quả điều tra, xử lý về UBND tỉnh Thái Bình trước ngày 30/12/2020.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ông Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là chủ xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 011.43 chạy tuyến cố định Tiền Hải, Thái Bình - Yên Nghĩa, Hà Nội) đã viết đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Ông Lập nhiều lần bị chặn xe chửi bới, ném đá làm vỡ cửa kính của xe - Ảnh: Hoàng Long

Nội dung đơn cho biết, khoảng từ đầu tháng 12/2020 đến ngày 10/12/2020, trên một số đoạn đường liên xã thuộc huyện Tiền Hải và khu vực bến xe khách huyện Tiền Hải xuất hiện một nhóm khoảng 4 - 5 đối tượng dùng xe máy, xe ô tô có gắn lô gô của một công ty đánh võng, chặn đầu xe của ông Lập, gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Sau đó, các đối tượng còn chặn xe, lên xe chửi bới, đe doạ anh Lập và phụ xe. "Sau nhiều ngày bị chèn ép, đe dọa, ngày 4/12, tôi quyết định làm đơn tố cáo việc này đến Công an huyện Tiền Hải, kèm theo clip cắt từ camera hành trình. Sau đó, đến sáng 6/12, khi xe của tôi đi đến xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình thì bị 2 đối tượng đi xe máy dùng gạch đá ném vỡ cửa kính bên ghế lái, rất may tôi không bị thương", anh Lập nêu trong đơn.

Ngay sau khi bị ném vỡ kính xe, anh Lập đã đến trụ sở Công an thành phố Thái Bình trình báo sự việc. Các đối tượng lạ mặt sau đó gọi điện đe doạ anh Lập. "Do quá hoang mang, ngày 8/12, tôi phải làm đơn cầu cứu gửi Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT Thái Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí để làm rõ và xử lý hành vi của những kẻ côn đồ", anh Lập nói.

Nhóm người chặn xe giữa đường đánh ông Nguyễn Minh Lập ngày 10/12 - Ảnh: Do người dân cung cấp

Đến sáng 10/12, xe khách của anh Lập vừa bắt đầu di chuyển từ bến xe xã Nam Trung, huyện Tiền Hải đi Hà Nội thì bị ô tô con 17A-197.72 xuất hiện và lạng lách, chặn đầu.

"Khi đến địa phận xã Nam Hà (huyện Tiền Hải), các đối tượng trên xe con dừng lại giữa đường, dàn cảnh thay lốp xe. Vì không thể di chuyển được, tôi xuống xe đề nghị họ cho lách qua kẻo gây ùn tắc giao thông, nhưng các đối tượng không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, hai đối tượng liền lao vào đánh, đấm tôi và phụ xe là Phạm Đình Sang (20 tuổi, trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải)" - nội dung đơn cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Lập cho biết, sáng 10/12, anh đã bị một đối tượng cầm thanh kim loại đập nhiều nhát vào đầu khiến phải nhập viện để điều trị.

Hiện Công an huyện Tiền Hải đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan đến vụ xô xát sáng ngày 10/12, đồng thời đưa anh Nguyễn Minh Lập đi trưng cầu giám định thương tích để có căn cứ tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Hoàng Long