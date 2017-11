Chủ tịch xã kể lại giây phút bị trưởng công an bắn

Sáng 11/11, ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã đến trụ sở để làm việc sau hai ngày điều trị, hồi phục sức khỏe. Trước đó, ông Thanh bị Trưởng Công an xã này dùng súng cao su bắn bị thương tại sân trụ sở và phải nhập viện.

“Ngày 9 và 10/11, tôi nằm điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn gọi điện chỉ đạo anh em làm việc bình thường. Còn hôm nay, tuy là thứ 7 nhưng tại trụ sở UBND xã có cuộc họp nên tôi đến làm việc bình thường. Trưa và tối thì tôi đến bệnh viện để thăm khám lại và tiêm thuốc. Kết quả chụp CT tại bệnh viện cũng không có dấu hiệu bất thường”, ông Thanh cho biết.

Nói về sự việc diễn ra vào khoảng 15h chiều ngày 9/11, ông Nguyễn Đình Thanh kể lại: “Lúc đó, anh Thấu đến trụ sở trong tình trạng đã uống rượu. Mọi người thấy anh ấy cầm súng nên bỏ chạy. Tôi là Chủ tịch xã, cũng là người mà anh Thấu “nể” nhất ở cơ quan nên ra can ngăn nhưng không biết tại sao anh ấy lại bắn”.

Ông Thanh kể thêm: 'Tôi không biết là anh Thấu bắn mấy phát súng nữa nhưng tôi bị trúng 4 viên đạn vào vai. Tôi được mọi người trong cơ quan đưa đến bệnh viện và được các bác sỹ phẫu thuật lấy đạn ra. Giữa hai chúng tôi, không có mâu thuẫn gì cả và còn khá thân nhau. Trong công việc thì phối hợp với nhau rất tốt. Cá nhân anh Thấu là một người có năng lực, nhiệt tình. Từ khi giữ chức vụ trưởng công an xã, ông Thấu đã góp phần giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, đưa xã Nghi Quang trở thành một trong những điểm sáng về ổn định an ninh trật tự”.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, Sau khi uống rượu buổi trưa, khoảng 15h (ngày 9/11), ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) làm ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã bị thương. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Công an huyện để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ