Chủ xe đòi công an lái ô tô vật chứng gây tai nạn đền 'xế' mới

Tại buổi làm việc, đại diện phía chủ xe 83A-054.75 (do bà T.T.T.T. làm chủ) đã yêu cầu người điều khiển chiếc xe gây tai nạn (Thượng uý công an thuộc phòng PC46 Công an tỉnh Sóc Trăng) phải bồi thường xe mới bằng tiền sau khi đã trừ khấu hao. Mức bồi thường được áp dụng theo giá xe cùng loại vào thời điểm hiện tại.



Đại diện lãnh đạo Phòng PC46 đã ghi nhận yêu cầu phía đại diện chủ xe ô tô để báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng có ý kiến thỏa thuận, giải quyết tiếp theo.



Biên bản làm việc cũng thể hiện, theo yêu cầu của 2 bên, Đội CSGT Công an TP Sóc Trăng đề nghị bên chủ phương tiện cung cấp hóa đơn mua xe trước đây. Đối với Phòng PC46, cung cấp 3 bản báo giá về loại phương tiện, nhãn hiệu,… của xe ô tô bị thiệt hại để làm cơ sở giải quyết.

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, khoảng 3h30 ngày 12/11, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Sóc Trăng) phát hiện một xe ô tô màu trắng mang BKS 60A-365.11 đang giao nhận các túi nylon màu đen chứa thuốc lá điếu nhập lậu tại xã Long Đức, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).



Tổ kiểm tra đã trực tiếp làm việc với người điều khiển phương tiện là ông N.P.V., nhưng ông không hợp tác và trình bày bị đau bụng, yêu cầu được đưa đi bệnh viện. Khi được đưa đến Bệnh viện huyện Long Phú khám thì ông V. tiếp tục yêu cầu đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng để khám. Tuy nhiên, sau đó ông V. bỏ trốn.



Qua kiểm tra xe ô tô 60A-365.11, công an phát hiện biển kiểm soát của phương tiện có 2 biển được gắn đè lên nhau cả trước và sau (biển bên ngoài 60A-365.11 được gắn đè lên biển 83A-054.75). Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ BKS 60A-365.11 và một số tang vật liên quan.



Sau đó, lực lượng công an đưa toàn bộ phương tiện, tang vật tạm giữ về trụ sở để bảo quản theo quy định. Tuy nhiên, do trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế không có nhà để xe ô tô, nên được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng úy Nguyễn Chí Tính (có đủ điều kiện điều khiển xe ô tô) đưa phương tiện về trụ sở Công an tỉnh để quản lý.



Khi Thượng úy Tính điều khiển phương tiện đến đường Hai Bà Trưng (phường 1, TP Sóc Trăng) thì mất lái, xe lao lên vỉa hè gây ra va chạm, làm hư hỏng nhẹ 7 xe mô tô và gây thương tích nhẹ cho 2 người đi bộ.

Theo Dân trí