Chuyện buồn ở “đặc khu" Vân Đồn: Huynh đệ tương tàn vì cơn sốt đất

Vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Hồng (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) quanh năm lam lũ, ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn không thể xây nổi một ngôi nhà tử tế để ở. Mọi chi phí trong gia đình đều nhờ vào mấy gốc đào tết trong vườn. Ngay chính mảnh đất vợ chồng ông đang sinh sống cũng nhờ ông bà để lại. Là con cả nên mọi việc hương khói cho tổ tiên đều do một tay vợ chồng ông lo liệu.

Ngôi nhà ông Tuấn hứa xây cho vợ chồng anh trai nhưng lại nuốt lời

Vào cuối năm 2017, người em trai ông Hồng là ông Nguyễn Anh Tuấn - nguyên đại tá công an sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã về thăm và hứa sẽ bỏ tiền ra để cho anh trai xây dựng một ngôi nhà khang trang, vừa là để vợ chồng ông Hồng đón mẹ già về phụng dưỡng, vừa làm nhà thờ tổ tiên cho dòng họ. Không chút mảy may, vợ chồng ông Hồng liền đồng ý.

Chỉ sau đấy ít lâu, ông Nguyễn Anh Tuấn cùng con trai Nguyễn Đức Bình liên tục về quê và sốt sắng triển khai việc xây dựng nhà cho vợ chồng ông Hồng. Cả thôn 6, xã Hạ Long ai cũng tấm tắc khen nghĩa tình của cha con ông Tuấn. Một người em xa quê quay về làm việc nghĩa, là tấm gương người tốt cho nhiều người noi theo.

Người thân ôm di ảnh ông Hồng đến phiên tòa

Nhưng sự việc cũng bắt đầu phức tạp khi ngôi nhà vừa xây đến giai đoạn hoàn thiện. Ông Tuấn tuyên bố sẽ không cho vợ chồng ông Hồng sống trong ngôi nhà mới với lý do đấy là nhà thờ tổ tiên, việc vợ chồng anh trai dọn về sinh sống sẽ làm ô uế nơi thờ phụng. Thời điểm cha con ông Tuấn tuyên bố cũng là thời điểm “cơn sốt đất” Vân Đồn đang lên đỉnh điểm, mỗi mét đất có giá lên đến vài chục triệu đồng.

Ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất hơn 1 nghìn mét vuông, cũng chính là mảnh đất do ông bà tổ tiên để lại. Nhưng trước lúc chết, bố ông Hồng và ông Tuấn không kịp di chúc lại mảnh đất cho ai. Việc ông Hồng cùng vợ sinh sống trên mảnh đất đấy bao nhiêu năm cũng chưa hề xảy ra tranh chấp.

“Gia đình tôi có 3 anh em, tôi lấy chồng cùng xã, anh Tuấn thì làm việc và sống cùng gia đình ở Hà Nội từ lâu, mảnh đất tổ tiên để lại chỉ có vợ chồng anh Hồng sinh sống và chăm sóc vườn tược. Trước đây, đất đai dưới này bèo bọt, cũng không ai nghĩ đến việc chia tài sản khi bố mất. Mảnh đất vẫn mang tên bố tôi” - bà Nga, em gái út của ông Hồng, ông Tuấn nói.

Việc ông Tuấn phá vỡ thỏa thuận khiến ông Hồng rất bất bình. Ông Hồng đã đứng ra ngăn cản không cho ông Tuấn tiếp tục xây dựng. Sự việc đã gây mâu thuẫn lớn trong gia đình, sau nhiều lần họp bàn nhưng không có kết quả. Cuối cùng ông Hồng chấp nhận sẽ bán đất để trả lại số tiền mà em trai đã bỏ ra xây nhà.

Một mặt đồng ý, mặt khác ông Tuấn ngấm ngầm cho đặt bát hương và lập ban thờ ngay trong ngôi nhà mới xây mà không hề thông báo đến vợ chồng ông Hồng. Với lý do là con trưởng nên ông Hồng đã “hóa” bát hương do ông Tuấn lập để thay bát hương lâu nay ông vẫn thờ cúng tổ tiên.

Ðánh đập anh trai không thương tiếc

Ngày 9/3/2018, ông Tuấn cùng con trai và 2 thanh niên lạ mặt tức tốc thuê xe từ Hà Nội về Vân Đồn để “xử” ông Hồng vì tội dám “hóa” bát hương. Vừa vào nhà, Bình liền tìm bà Hoan (vợ ông Hồng) ra đôi co, sau đó quật ngã vợ chồng người bác xuống đất. Bình dùng tay ghì chặt không cho ông Hồng đứng dậy, rồi gặng hỏi bát hương ở đâu.

Được ông Hồng trả lời bát hương đã bị bỏ đi, ông Tuấn liền lấy chiếc búa đinh đập thẳng vào giữa trán người anh của mình. Chưa dừng lại, Bình kéo lê người bác dọc sân nhà, ông Tuấn vừa đi vừa dùng gậy đập vào đầu, vào chân người anh không thương tiếc.

Hai cha con ông Tuấn còn tàn nhẫn đánh cả bà Hoan, rồi ép cả hai vợ chồng phải ký giấy nhận nợ tiền chi phí xây dựng nhà từ đường lên đến 3,6 tỷ. Do bị đánh đập dã man nên ông Hồng đã ký vào giấy nợ, rồi hai cha con ông Tuấn cùng 2 thanh niên lạ mặt lên xe ô tô tẩu thoát.

Sự việc được hàng xóm phát giác, khi sang đến nơi thì ông Hồng, bà Hoan người bê bết máu nằm sõng soài giữa nền nhà. Mọi người nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa cả 2 vợ chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng vết thương quá nặng và cú sốc tinh thần cùng căn bệnh gan trong người, ngày 12/4/2018, ông Hồng qua đời.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận về hành vi mất hết tính người của cha con ông Tuấn. Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959) và Nguyễn Đức Bình (SN 1994) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sáng 26/11, Tòa án Nhân dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự cha con nguyên là đại tá công an đánh anh trai, chị dâu nhập viện do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, do vắng mặt luật sư bào chữa cho 2 bị cáo Tuấn và Bình và một số người làm chứng nên phiên toà được hoãn và sẽ mở lại vào một ngày khác.

Hoàng Dương