Chuyển vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong lên Công an TPHCM

Chiều 7/4, Công an huyện Nhà Bè cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu, chuyển hồ sơ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín (44 tuổi, giảng viên đại học Ngân Hàng TPHCM) tử vong lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục điều tra.



Trước đó, trưa 5/4, ông Tín đến một căn hộ trên tầng 14, chung cư New Sài Gòn ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM dự tiệc cùng 7 người khác làm việc tại đại học Ngân Hàng TPHCM.

Đến khoảng 15h cùng ngày, những người khác ra về còn lại ông Tín, một Phó hiệu trưởng đại học Ngân Hàng và chủ nhà ở lại.

Khu vực phát hiện thi thể ông Tín.

Khoảng 17h chiều, chủ nhà đi ra ngoài có việc còn lại ông Tín và Phó hiệu trưởng ở lại. Khoảng 20 phút sau, chủ nhà nhận được điện thoại của Phó hiệu trưởng nói ông Tín bị ngã xuống đất.

Theo lời khai của Phó hiệu trưởng, sau khi nhậu thì cảm thấy mệt nên hai người nói chuyện với nhau và nằm nghỉ tại ghế salon. Một lúc sau ông Tín đứng dậy nói về trước, vị Phó hiệu trưởng khuyên ở lại nghỉ ngơi nhưng không được. Một lúc, ông này nghe tiếng động ở khu vực giếng trời nên ra kiểm tra.

"Do say rượu, mắt cận không nhìn thấy gì ở dưới đất. Tuy nhiên, do linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với đồng nghiệp nên đã gọi điện cho chủ nhà", Phó hiệu trưởng tường trình. Thi thể ông Tín được bảo vệ phát hiện tại khu vực giếng trời sảnh D2 của chung cư.

Hành lang giếng trời nhìn lên căn hộ ông Tín rơi xuống tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, hồ sơ vụ án được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra.

