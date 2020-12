Clip cảnh sát dẫn giải cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam hầu tòa

Quảng cáo

Phiên xử thu hút sự quan tâm của báo chí nên ngay từ sàng sớm, hàng chục phóng viên đã có mặt tại sân TAND TPHCM. Bảo vệ tòa án cũng ngăn cản 1 phụ nữ bế theo 1 em bé vào tòa.

Bảo vệ ngăn cản 1 phụ nữ bế trẻ em vào tòa. Ảnh: Tân Châu

Gần 8h sáng, xe cảnh sát dẫn giải 2 bị cáo Nam, Tùng xuất hiện tại sân tòa án.

Tòa án đã trưng dụng khoản giữa các phòng xử, đặt màn hình truyền từ phòng xử án ra cho báo chi theo dõi phiên xử.

Tòa trưng dụng khoản trống giữa các phòng xử, bố trí màn hình cho báo chí đưa tin. Ảnh: Tân Châu

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa, đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên xử là 2 Kiểm sát viên Nguyễn Quang Duyệt, Lê Trọng Tấn.

Tòa cũng triệu tập 5 người là bị hại; 4 cá nhân cùng Văn phòng Thừa phát lại quận 1 cùng Cty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thành Hồ, Cty TNHH Dịch vụ vệ sỹ Hoàng Phát là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Hơn 6h sáng, báo chí đã có mặt tại sân tòa án. Ảnh: Tân Châu.

Cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng có luật sư Nguyễn Minh Cảnh (nguyên thẩm phán TAND TPHCM, nguyên Chánh án TAND các quận 12, Gò Vấp, Bình Chánh) cùng 6 luật sư khác bào chữa. Cựu Phó Chánh án Nguyễn Hải Nam có 1 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội bào chữa.

Hồi tháng 6/2020, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng, có nội dung, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, cư ngụ tại TPHCM) bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ tại TPHCM). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3/2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19/9/2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28/9/2019.

Ngày 1/10/2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, ông Nam và ông Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối khai báo. Tuy nhiên, VKS cho rằng, căn cứ là dữ liệu camera thu được, ghi lại đầy đủ những hành vi của 2 ông này đã đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Cáo trạng nêu, khoảng 15h18 phút ngày 19/9/2019, ông Tùng, Nguyễn Thị Hương Tâm cùng 11 người đến nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến 18h41 phút, có 1 xe taxi đến đỗ trước nhà; Nguyễn Thị Hương Tâm bế cháu Hoàng Mỹ Kỳ từ trong nhà đi ra; ông Tùng bế cháu Hoàng Mai Son đi sau đến chỗ taxi, còn ông Nam mở của xe taxi cho Tùng và Tâm bế 2 cháu vào xe nhưng thấy nhiều người ngăn cản nên tài xế đã ra khỏi xe.

Đến 18h43 phút, 3 nam thanh niên (1 mặc đồng phục bảo vệ, 2 bịt mặt) cưỡng chế một người phụ nữ ra khỏi nhà.

UBND phường Đa Kao (Quận 1) có công văn gửi Công an Quận 1 với nội dung phản ánh: Sự việc trên đã làm náo động, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân hoang mang trước những hành động của nhóm người vào cưỡng chế nhà.

Sự việc trên được mạng xã hội phát tán clip ghi lại sự việc nhóm Tùng, Nam và Tâm tranh chấp tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, có hành vi bế con của bà Thảo đi ra khỏi căn nhà này, gây bức xúc dư luận.

Theo VKS, hành vi của các Nam, Tùng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào quyền tự do của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Do Nguyễn Thị Hương Tâm đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Tâm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đến 8h30, HĐXX làm việc, chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tân Châu